Palmeiras treina para corrigir erro contra o Porto e encaminhar classificação no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras tem uma missão principal para a partida contra o Al Ahly: marcar seu primeiro gol no Mundial de Clubes. Após o empate em 0 a 0 com o Porto, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa balançar as redes para conquistar os três pontos, fundamentais para encaminhar a classificação às oitavas de final.

No momento, as quatro equipes do grupo A estão empatadas com um pontos, mas o Palmeiras permanece fora da zona de classificação devido aos critérios de desempate (números de cartões amarelos).

O treinamento realizado na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, focou em movimentações ofensivas, conforme Abel Ferreira já havia detalhado anteriormente ao revelar o "menu" das atividades da equipe.

– É seguir pelo mesmo caminho, ter um pouco mais de tranquilidade na hora de completar as jogadas. A gente erra bastante porque cria bastante, é tudo probabilidade. É ficar mais tranquilo – disse Flaco López em entrevista.

Mudanças na escalação do Palmeiras?

O centroavante foi um dos cinco nomes escolhidos pela comissão técnica para entrar durante a segunda etapa, com a missão de furar a defesa adversária. Após substituir Vitor Roque, o argentino permaneceu cerca de 30 minutos em campo e foi responsável por fixar os defensores rivais, principalmente ao levar vantagem nas jogadas aéreas.

– Estou preparado sempre, tento dar meu máximo, mas ai já é escolha do treinador. Todos ficam prontos e querem jogar, isso é o mais importante – completou.

Flaco López durante partida do Palmeiras (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (19), quando encara o Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 13h (de Brasília). Posteriormente, a delegação retorna à Carolina do Norte antes de viajar até a Flórida para o confronto diante do Inter Miami, de Lionel Messi.