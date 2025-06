Corinthians x Palmeiras: CBF define datas dos jogos da Copa do Brasil

A CBF definiu as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez pela competição nacional. A ida será na Neo Química Arena, no dia 30 de julho, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A volta será no Allianz Parque, no dia 7 de agosto, quinta-feira, no mesmo horário.

As partidas terão transmissão da Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video. O clássico será uma reedição da final do Paulistão, vencida pelo Corinthians. Na história, os clubes já decidiram o Brasileirão e tiveram confrontos decisivos pela Libertadores.

O Timão garantiu vaga nas oitavas de final do torneio ao bater o Novorizontino na terceira fase. Foram duas vitórias por 1 a 0, a ida foi em Novo Horizonte, com gol de Héctor Hernández, e a volta na Neo Química Arena, quando Yuri Alberto marcou.

O Palmeiras chegou nas oitavas de final após eliminar o Ceará. Na ida, no Castelão, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez. A volta, no Allianz Parque, terminou com o triunfo por 3 a 0 do clube alviverde, com gols de Estêvão, duas vezes, e Flaco López.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja as datas das oitavas de final da Copa do Brasil 2025:

Jogos de ida

Botafogo x Red Bull Bragantino - 29/9, às 19h (Estádio Nilton Santos)

CSA x Vasco - 30/7, às 19h30 (Rei Pelé)

Bahia x Retrô - 30/7, às 19h30 (Fonte Nova)

Cruzeiro x CRB - 30/7, às 19h30 (Mineirão)

Internacional x Fluminense - 30/7, às 21h30 (Beira-Rio)

Corinthians x Palmeiras - 30/7, às 21h30 (Neo Química Arena)

São Paulo x Athletico-PR - 31/7, às 19h30 (Morumbis)

Flamengo x Atlético-MG 31/7, às 21h30 (Maracanã)

Jogos de volta