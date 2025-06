AO VIVO: acompanhe a segunda-feira (16) do Palmeiras direto dos EUA

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras se reapresenta na tarde desta segunda-feira, após a estreia no Mundial de Clubes da Fifa. O Verdão empatou em 0 a 0 com o Porto no último domingo (16), em Nova Jersey.

continua após a publicidade

A equipe comandada por Abel Ferreira retornou à sua base na competição, localizada na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro.

A escolha por Greensboro se deu por sua localização estratégica, que facilita a logística de viagens, com voos entre 1h10 e 1h50 de duração para as cidades-sede dos jogos do Mundial: Nova Jersey e Miami.

O Palmeiras tem à disposição um estádio com capacidade para 3,5 mil pessoas, com dois campos de treinamento, vestiários e sala de musculação, entre outras comodidades.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, registra bastidores das instalações do clube nas redes sociais. Clube tem sede fixa na Carolina do Norte. (Foto: Divulgação/ Leila Pereira)

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Palmeiras:

Últimas atualizações:

AGENDA DESTA SEGUNDA-FEIRA (16):

16h – Treino na UNC Greensboro (aberto 15 minutos para imagens)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS PUBLICADAS PELO LANCE!

➡️ Palmeiras: Aníbal revela conversa com Abel antes do Mundial e mudanças na escalação

➡️ Veja o que o Palmeiras precisa para se classificar às oitavas do Mundial

➡️ Análise: Palmeiras domina europeu, mas deixa escapar vantagem no Mundial

➡️ Palmeiras fatura premiação milionária após empate com o Porto no Mundial

PRÓXIMOS JOGOS NO MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA:

🥅Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🥅 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)