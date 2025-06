Escalação do Palmeiras: quem pode ganhar espaço no duelo com o Al Ahly

A estreia do Palmeiras no Mundial evidenciou que Abel Ferreira não trabalha com uma escalação titular fixa, mas com uma base que se adapta conforme o adversário. Diante do Porto, a comissão optou por fortalecer o setor de criação com a entrada de Mauricio no lugar de Facundo Torres, um dos jogadores com maior minutagem na temporada.

No meio de campo, Abel voltou a escalar Aníbal Moreno como titular. Com isso, Emiliano Martínez, contratado na última janela de transferências, sequer entrou em campo. Após um período de instabilidade, o argentino foi fundamental na proteção da linha defensiva alviverde diante dos portugueses, além de ser peça importante na construção da saída de bola.

Já durante a partida, Paulinho, Veiga e Allan foram os primeiros jogadores acionados, seguidos pelo centroavante Flaco López, que entrou no lugar de Vitor Roque, e por Lucas Evangelista, na vaga de Richard Ríos.

Veiga aparece como opção para Mauricio entre o quinteto, caso a comissão deseje maior controle de bola e criatividade na criação. Assim como Facundo Torres, caso Abel opte por um jogador mais agudo pelo lado esquerdo do ataque.

Com uma sombra no banco de reservas e dificuldades para transformar as chances recebidas em gols, Vitor Roque segue como o principal centroavante do elenco, mas viu Flaco López corresponder em campo quando foi acionado no último domingo. Com maior presença de área, o atacante argentino foi fundamental para fixar os zagueiros do Porto durante a segunda etapa e levou vantagem nas disputas pelo alto.

Já o jovem Allan, o mais recente das Crias da Academia promovido ao elenco principal em 2025, tem a versatilidade a seu favor. Coringa, o meia-direita também pode atuar pela ala, posição ocupada por Felipe Anderson atualmente.

Reserva contra o Porto, Paulinho é opção para a escalação do Palmeiras no duelo com o Al Ahly, do Egit (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Quem perde espaço?

Facundo Torres e Emiliano Martínez foram os principais "derrotados" do confronto de estreia do Palmeiras no Mundial. Homem de confiança de Abel Ferreira, o atacante uruguaio chegou a acumular uma sequência de 21 jogos consecutivos, mas não recebeu minutos contra o Porto.

Outro contratado na janela de transferências, Emiliano aproveitou a inconsistência de Aníbal para se firmar como primeiro volante titular. No entanto, também não deixou o banco de reservas no domingo.

Paulinho em busca da forma ideal

Desde que desembarcou na Academia de Futebol, Paulinho realiza um trabalho específico de recuperação física. Ainda pelo Atlético-MG, o atacante passou por uma cirurgia na perna e precisou de mais de quatro meses para retornar aos gramados.

No entanto, foi titular sob o comando de Abel Ferreira em apenas uma oportunidade e, até o momento, tem aparecido como opção para o segundo tempo das partidas — como no duelo contra o Porto, quando atuou por cerca de 30 minutos.

A comissão técnica preparou um trabalho especial para que Paulinho estivesse 100% para o Mundial, mas o atleta ainda enfrenta dificuldades para retomar sua melhor forma física. Em algumas atividades realizadas na Universidade da Carolina do Norte, onde o clube se prepara para os jogos nos Estados Unidos, o jogador chegou a atuar como "coringa"