Veja o que o Palmeiras precisa para entrar na zona de classificação do Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa é o mais embolado após o fim da primeira rodada dos times que já entraram em campo. Isso porque os dois jogos terminaram empatados por 0 a 0 e, portanto, o critério de desempate foi o número de cartões que cada time da chave recebeu. O Palmeiras está fora da zona de classificação neste momento, ocupando a terceira colocação.

Agora, para entrar na zona de classificação nesta segunda rodada, o time comandado por Abel Ferreira precisa vencer para não depender de Porto-POR, Al Ahly-EGI ou Inter Miami-EUA para avançar. Em caso de derrota para o Al Ahly nesta quinta-feira (19), o Palmeiras chegaria ao último jogo da fase de grupos precisando de uma combinação de resultados diante do Inter Miami.

Se o Verdão vencer, entrará na zona de classificação, mas se tropeçar contra os egípcios e os portugueses vencerem o duelo contra o time de Messi, a terceira rodada será entre Porto e Al Ahly, então líderes da chave, que dependeriam apenas de um empate simples para ambos avançarem. Portanto, para seguir dependendo apenas de suas forças, apenas os três pontos interessam no duelo desta semana.

Regulamento do Mundial

Nesta edição do Mundial de Clubes da Fifa, 32 clubes estão divididos em oito grupos com cada equipe cada. Na fase de grupos, os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final e assim por diante. Em caso de igualdade na pontuação, como é o caso do Grupo A em que os dois confrontos da primeira rodada terminaram empatados por 0 a 0, os critérios de desempate são os seguintes, nesta ordem: melhor saldo de gols, mais gols pró, confronto direto, menos cartões vermelhos e amarelos e, por fim, sorteio.

Do lado brasileiro, Gustavo Gómez, Felipe Anderson e Abel Ferreira foram amarelados na estreia. Já o Porto teve Martim Fernandes e Nehuén Pérez punidos. O Al Ahly levou só um cartão, enquanto o time de Messi recebeu quatro na primeira rodada. Portanto, o cartão do treinador alviverde deixou a equipe fora da classificação nesta primeira rodada.

Agenda de jogos do Palmeiras e onde assistir

2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Palmeiras x Al Ahly

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN