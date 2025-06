MIAMI (EUA) — Com adversário definido na próxima fase do Mundial de Clubes da Fifa, o Fluminense intensifica a preparação para o confronto com a Inter de Milão, marcado para segunda-feira (30).

A equipe realizou a primeira atividade voltada ao duelo na tarde desta sexta-feira (27), às 15h30 (horário local). A delegação tricolor tem viagem marcada para Charlotte no domingo, véspera da partida, com saída prevista de ônibus entre 13h e 14h, logo após o almoço.

Equipe voltou para a cidade-sede onde se prepara para enfrentar a Inter de Milão (Foto: Lucas Merçon/FFC)

