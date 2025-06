Fluminense revela planejamento para sexta-feira, 27 de junho

Colúmbia (EUA) - O Fluminense está traçando o planejamento para se preparar para o jogo contra a Inter de Milão, que acontece na segunda-feira, dia 30 de junho. A partida vale pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O Tricolor jogou na quarta-feira, dia 25 de junho, contra o Mamelodi Sundowns. O time volta a treinar na sexta-feira (27), às 15h30, no horário local.

A delegação do Fluminense tem viagem marcada para Charlotte no domingo, às vésperas da partidacom saída prevista de ônibus entre 13h e 14h, logo após o almoço.

Fluminense e Inter de Milão se enfrentam na segunda-feira, dia 30 de junho, às 16h (de Brasília). O jogo será decisivo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes e acontece no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA).

Fluminense no Mundial

O Tricolor busca uma vaga nas quartas de final da competição. Na fase de grupos, os comandados de Renato Gaúcho terminaram na segunda colocação. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e também empatou com o Mamelodi Sundowns.

O rival será a Inter de Milão. O clube italiano terminou na vice-liderança da Champions League e do campeonato nacional. A equipe se classificou como primeiro colocado no Grupo E, com sete pontos, à frente de Monterrey, Urawa Reds e River Plate.