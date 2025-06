Desfalque no último jogo do Mundial, Thiago Silva deve voltar contra a Inter de Milão

COLÚMBIA (EUA) — Thiago Silva desfalcou o Fluminense no empate com o Mamelodi Sundowns, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O zagueiro sentiu um desconforto muscular na perna e foi poupado da partida, ficando no banco de reservas e dando lugar à Ignácio, eleito o destaque do jogo.

continua após a publicidade

Com as oitavas de final à vista, o clube pretende ter o capitão à disposição para enfrentar a Inter de Milão na segunda-feira (30). O jogo será disputado no Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte.

➡️ Soteldo evolui, treina sozinho e próximos dias serão decisivos para o Fluminense

Depois da partida, os jogadores foram liberados para saírem com suas famílias. Um vídeo públicado por Belle Silva, esposa do camisa 3 do Fluminense, evidenciou o desgaste e a rotina rigorosa do jogador. Ela sugeriu irem "turistar" pela cidade, mas Thiago negou, pois retornaria ao hotel, onde seguiria seu protocolo de recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Chaveamento do Mundial: quem está no caminho do Fluminense

Se passar pela Inte de Milão, o Fluminense disputará a vaga na semifinal contra o vencedor de Manchester City e Al-Hilal. O palco da decisão será o Estádio Camping World, em Orlando, em 4 de julho - dia em que se comemora a independência dos Estados Unidos.

Na outra parte da chave, já há confronto entre brasileiros nas oitavas. O Palmeiras, que passou em primeiro do Grupo A, e o Botafogo, segundo do B, jogam no sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar enfrenta o vencedor de Chelsea e Benfica, que jogam no mesmo dia, mas em Charlotte, no mesmo estádio do Fluminense.

continua após a publicidade

Apesar do Chelsea ser o favorito, os brasileiros tiveram bom aproveitamento contra os europeus na competição. Se as estatísticas se mantiverem, um deles pode cruzar o caminho do Tricolor na semifinal, com chances de um histórico clássico carioca no Mundial de Clubes. Caso contrário, um reencontro especial pode acontecer entre Chelsea e Thiago Silva, que defendeu os Blues por quatro temporadas e venceu uma Champions League. A decisão do finalista será no MetLife, em Nova Jersey, no dia 8 de julho.