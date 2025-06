COLÚMBIA (EUA) — O atacante Soteldo terá dias decisivos até as oitavas de final do Mundial de Clubes, quando o Fluminense enfrenta a Inter de Milão. Em recuperação da lesão de grau dois que teve no músculo posterior da coxa esquerda, o Tricolor corre para te-lo à disposição no mata-mata.

Na quinta-feira (26), enquanto o time teve folga após o empate com o Mamelodi Sundowns, o atacante de 27 anos treinou sozinho, mostrando a evolução de sua condição física. O Flu tem dois treinos antes do confronto contra o time italiano, na sexta-feira (27) e no sábado (28). No domingo, a delegação viaja para Charlotte, na Carolina do Norte, onde fará o reconhecimento do gramado e haverá coletiva de imprensa de Renato Gaúcho.

O venezuelano foi contratrado na janela de transferências anterior à competição e se apresentou em Colúmbia na madrugada do dia 14 de junho, quando afirmou que se sentia bem fisicamente e andava normalmente. No dia seguinte, foi avaliado pelo departamento médico tricolor, que detectou a contusão que tirou o atleta dos três jogos da fase de grupos.

Soteldo estava à disposição da seleção da Venezuela durante as negociações. Ele atuou nos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, saindo do banco de reservas contra a Bolívia e como titular diante do Uruguai. Foi neste segundo jogo que o atacante sentiu o desconforto e então foi substituído. Antes, no Santos, já convivia com lesões em sequência.

Soteldo chega ao hotel do Fluminense em Colúmbia (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Depois de se juntar aos novos companheiros, o jogador fez dias de tratamento intensivo, em três turnos. Ele viajou com a equipe e assistiu os jogos nos estádios MetLife (contra Borussia Dortmund e Ulsan HD), e Hard Rock (contra Mamelodi Sundowns).

O venezuelano de 27 anos foi um pedido de Renato Gaúcho, que falou reiteradamente sobre a necessidade de outro jogador com as características de Keno. Isto é, que possuem o "um contra um", drible e a jogada individual. O camisa 11 tricolor, inclusive, foi fundamental na virada sobre o Ulsan HD, na segunda rodada. Entrou no segundo tempo e contribuiu com um gol e uma assistência.