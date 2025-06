AO VIVO: acompanhe a segunda-feira (16) do Fluminense direto dos EUA

COLÚMBIA (EUA) — Faltam poucas horas para o Fluminense fazer sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA, disputado nos Estados Unidos. A equipe entra em campo nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Nesta segunda-feira (17), o Tricolor realiza os últimos ajustes para o confronto diante da equipe alemã, que conta com nomes como o meia Sabitzer, os atacantes Adeyemi e Guirassy — principais destaques —, além do brasileiro Yan Couto, que atua na lateral.

11h10: Renato Gaúcho explica chegada de Soteldo ao Fluminense e ausência no Mundial

Enquanto a estreia do Fluminense se aproxima, o assunto Soteldo ainda segue em pauta. O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista ao jornal O Globo e comentou sobre a lesão do venezuelano, além das pretensões do clube. Leia a matéria completa aqui.

11h54: Filhos de Castilho e Telê relembram Copa Rio de 1952

O Lance! já contou a história o título da Copa Rio de 1952, explicou o formato da competição e o porquê de ser considerado um título mundial. Dessa vez, quem conta a história são Carlos Castilho e Renê Santana, filhos dos campeões e ídolos do Fluminense, Castilho e Telê Santana. Eles, que não testemunharam o título, contaram lembranças repassadas na família e deram seus depoimentos sobre a conquista. Leia a matéria completa aqui.

12h03: Craque faz alerta em Zona Mista!

Apesar da expectativa do duelo contra o Borussia Dortmund, o meia Jhon Arias pregou respeito aos outros adversários do Grupo F, que também conta com Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coreia do Sul. A declaração aconteceu durante Zona Mista antes do treino da equipe. Leia a matéria completa aqui.

