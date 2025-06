COLÚMBIA (EUA) — As horas estão passando e a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa está cada vez mais próxima. O Tricolor entra em campo nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), para enfrentar o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Às vésperas do duelo, o lateral Samuel Xavier falou sobre a expectativa para o confronto e destacou os desafios que a equipe deve enfrentar diante dos alemães.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Na análise de Samuel Xavier, o Fluminense precisa estar preparado para encarar a intensidade do Borussia Dortmund, adversário conhecido pela juventude, velocidade e dinâmica em campo. O lateral reconheceu que o estilo de jogo europeu impõe desafios diferentes aos times brasileiros, mas ressaltou a importância de neutralizar os pontos fortes dos alemães e explorar as brechas deixadas pela equipe adversária.

— Nós sabemos que, em qualquer jogo, encontramos dificuldade, principalmente contra um clube europeu. Sabemos que é um estilo de jogo totalmente diferente do nosso, do futebol praticado no Brasil, muito mais dinâmico. Mas estamos preparados. Fizemos bons treinos e precisamos entrar em campo em busca dessa vitória. Sabemos que vamos encontrar muita dificuldade. É um time jovem, com muita dinâmica, muita velocidade, mas cabe a nós frearmos esses pontos positivos deles e aproveitar os pontos negativos que eles deixam — disse.

continua após a publicidade

Samuel também foi questionado se o Fluminense pode levar vantagem por estar no meio da temporada, ao contrário do rival alemão, que está em reta final. O lateral, no entanto, minimizou essa possibilidade e destacou o desempenho dos europeus nos jogos anteriores, mesmo sob forte calor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

— Cara, não sei dizer isso. Assistindo aos jogos de ontem dos europeus, apesar do calor em que eles estavam jogando, vimos que conseguiram imprimir uma velocidade muito grande no jogo e mantiveram uma constância até o final da partida, com muita dinâmica. Acredito que isso não seja uma diferença. Mas, como eu falei, cabe a nós aproveitarmos os pontos negativos que eles deixam, que conseguimos observar nos vídeos, e ser bem assertivos para conseguir a vitória — afirmou.

continua após a publicidade

Samuel Xavier (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Fluminense disputou recentemente a final do Mundial de Clubes da Fifa contra o Manchester City e acabou derrotado por 4 a 0. A partida foi realizada no dia 22 de dezembro de 2023, em Jidá, na Arábia Saudita.

O time inglês abriu o placar logo no primeiro minuto, com Julián Álvarez, após uma falha na saída de bola tricolor. Depois, ampliou com um gol contra de Nino e um de Phil Foden, além de mais um de Julián, que fechou o placar. Samuel Xavier foi titular no confronto.

— Como eu falei, acho que temos que ser bastante efetivos. Quando tivermos oportunidade, temos que fazer os gols e não dar brecha. Sabemos o quanto eles são letais. Então, cabe a nós estarmos bem concentrados para, quando tivermos a primeira oportunidade, podermos fazer o gol — completou.