A dúvida sobre o número de títulos mundiais conquistados por clubes brasileiros é comum entre torcedores, especialmente quando se trata de competições anteriores à criação oficial do Mundial de Clubes da FIFA. Entre os casos mais emblemáticos está o do Fluminense, campeão da Copa Rio de 1952, torneio internacional que gerou debates sobre seu caráter mundial e o reconhecimento oficial da conquista. O Lance! responde se o Fluminense tem Mundial.

Fluminense tem Mundial? Entenda a Copa Rio 1952

Disputada em um momento de transição do futebol mundial, a Copa Rio foi idealizada para reunir os principais clubes campeões da América do Sul e da Europa em um único torneio, no Brasil. A edição de 1952 contou com times tradicionais do cenário internacional e foi marcada por jogos no Maracanã e no Pacaembu. O torneio foi organizado pelo próprio Fluminense, em comemoração ao seu cinquentenário, com aval da Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O Fluminense fez grande campanha e conquistou o título de forma invicta, coroando um dos maiores elencos da história do clube. Com nomes como Castilho, Bigode, Pinheiro, Didi, Telê Santana e Orlando Pingo de Ouro, o Tricolor das Laranjeiras enfrentou adversários fortes da Europa e da América do Sul, encerrando o torneio com vitória sobre o Corinthians na grande final.

Apesar da magnitude da conquista e do prestígio do torneio à época, a Copa Rio de 1952 ainda não é reconhecida oficialmente como um Mundial de Clubes pela FIFA. Isso gerou um esforço por parte do Fluminense para obter a homologação do título, incluindo campanhas institucionais, entrega de dossiês e diálogo direto com dirigentes do futebol mundial.

A campanha do Fluminense na Copa Rio de 1952

A competição contou com a participação de oito clubes, representando sete países: Fluminense e Corinthians (Brasil), Grasshopper (Suíça), Sporting (Portugal), Peñarol (Uruguai), Libertad (Paraguai), Austria Viena (Áustria) e Saarbrücken (Alemanha Ocidental). O torneio foi dividido em dois grupos, com partidas realizadas no Maracanã e no Pacaembu.

Na fase de grupos, o Fluminense enfrentou o Sporting e o Austria Viena, obtendo duas vitórias e um empate. Classificado para as semifinais, reencontrou o Austria Viena e venceu os dois jogos: 1 a 0 e 5 a 2. Na grande final, o adversário foi o Corinthians, que havia eliminado o Peñarol. No primeiro jogo da decisão, o Fluminense venceu por 2 a 0, com gols de Didi e Marinho. Na segunda partida, empatou por 2 a 2 e garantiu o título inédito.

A conquista foi celebrada com grande euforia por torcedores e imprensa, que consideravam a Copa Rio um torneio mundial por reunir os campeões continentais da época. O elenco comandado por Zezé Moreira foi amplamente elogiado, com destaque para a atuação decisiva de Didi e a solidez defensiva liderada por Castilho e Pinheiro.

A busca por reconhecimento da FIFA: O Fluminense tem mundial?

Em 2014, a FIFA reconheceu oficialmente a Copa Rio de 1951, vencida pelo Palmeiras, como o primeiro torneio internacional de clubes com caráter mundial. No entanto, a edição de 1952 ainda não recebeu a mesma homologação por parte da entidade. Isso motivou o Fluminense a iniciar um movimento formal de solicitação de reconhecimento.

Em 2021, o clube carioca entregou à FIFA e à Conmebol um dossiê com documentos históricos, registros de imprensa da época e argumentos sobre a relevância da Copa Rio de 1952. O material foi entregue ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, e ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, durante a participação do clube no Mundial de Clubes de 2023.

Além do apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Fluminense conta com a adesão de historiadores do futebol e jornalistas esportivos, que reforçam o caráter mundial da competição. O clube argumenta que a edição de 1952 foi, inclusive, mais internacionalizada que a de 1951, com mais equipes europeias e formato semelhante ao que viria a ser adotado anos depois em torneios intercontinentais.

A importância da conquista

Mesmo sem o reconhecimento oficial da FIFA, a torcida do Fluminense trata a Copa Rio de 1952 como um verdadeiro título mundial. A taça está exposta na sede social do clube, nas Laranjeiras, e o feito é lembrado com orgulho em datas comemorativas e materiais institucionais. A campanha invicta e a qualidade técnica do time reforçam o peso histórico da conquista.

A Copa Rio de 1952 foi um marco no futebol brasileiro e mundial. O torneio contribuiu para a ideia de competições intercontinentais entre clubes, que posteriormente se consolidaram com a Copa Intercontinental (a partir de 1960) e, mais tarde, com o atual formato do Mundial de Clubes da FIFA. O Fluminense segue confiante de que o reconhecimento oficial virá em breve.