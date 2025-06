COLÚMBIA (EUA) — Com menos de 24 horas para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, a ansiedade começa a ganhar espaço no vestiário do Fluminense. O Tricolor, do meio-campista Nonato, entra em campo nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), para enfrentar o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Nonato destacou que, apesar da novidade e da responsabilidade de disputar a primeira edição do torneio, o momento também é de realização para todos os jogadores.

— Claro, é novidade não só para nós, como acho que para o mundo inteiro. É a primeira edição dessa competição e, ao mesmo tempo que é uma pressão para nós, é um momento em que podemos desfrutar de um sonho, na verdade, de criança, que você sonha em disputar um campeonato desse e estar em palcos com grandes times, com torcidas do mundo inteiro. Claro que isso mexe um pouco. Você traz sua família para cá também. Sabe que isso, para eles, é a realização de um sonho também. Então, confesso que está batendo uma ansiedade. Até agora estava um pouco mais tranquilo, mas hoje já bate uma ansiedade, até pelo jogo ser um pouco mais cedo amanhã. E, como eu disse anteriormente, já passamos por situações em que temos que aprender a lidar com essa pressão, com essa cobrança — disse Nonato em zona mista.

— E amanhã vai ser um grande jogo. Vamos desfrutar, aproveitar e dar nosso 100%. Porque sair do jogo dando nosso 100%, independentemente do que acontecer posteriormente, acredito que isso é o mais importante — completou.

Disputa do Mundial até aqui

O meio-campista Nonato também comentou sobre o nível físico das equipes que participam do Mundial de Clubes. Ele citou a vitória do PSG por 4 a 0 contra o Atlético de Madrid e o empate sem gols diante do Porto como exemplos de times que mantiveram uma alta intensidade nos jogos. Nonato destacou que, embora o Palmeiras pareça estar em melhor condição física por estar no meio da temporada, enquanto os adversários tiveram um recesso e fizeram pré-temporada para o torneio, o Fluminense terá que saber aproveitar essa pequena vantagem para fazer um bom desempenho na competição.

— Ontem assisti Atlético de Madrid e PSG, vi dois times que conseguiram manter uma intensidade muito grande, principalmente o PSG. O próprio Porto também. O Palmeiras, acredito, tenha sido superior, mas, claro, eles estão no final da temporada, tiveram um recesso, enquanto a gente praticamente não parou. Viemos de jogos atrás de jogos. Bom, não tem como eu cravar isso, mas acredito que, estando no meio de uma temporada, você está com um ritmo maior. Mas eles também já fizeram uma pré-temporada para esse Mundial e acredito que vão estar bem fisicamente também. Mas vamos ter que saber aproveitar da melhor maneira essa pequena vantagem, talvez — finalizou.