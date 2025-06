O técnico Renato Gaúcho comentou a contratação do atacante Soteldo, ex-Santos, reforço do Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes. A negociação gerou críticas de parte da torcida após a confirmação da lesão do jogador.

Anunciado com grande expectativa, o jogador teve seus planos frustrados após sofrer uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda.

— Mesmo que ele tivesse machucado antes desse jogo aí, nós iríamos contratar o Soteldo da mesma forma. A gente quer o jogador para a temporada. Claro que a gente gostaria muito de contar com ele no Mundial, mas como que nós iríamos adivinhar que o cara ia machucar no jogo? O cara machucou no jogo, o Arias podia machucar também, o Lezcano que estava lá convocado poderia machucar — disse Renato Gaúcho em entrevista ao "O Globo".

Soteldo chegou aos Estados Unidos na madrugada do dia 14 de julho. Ele estava a serviço da seleção da Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e, durante a partida disputada na noite de 10 de junho, sentiu um incômodo muscular e precisou deixar o campo. Após exames realizados pelo departamento médico do Fluminense, foi confirmada a lesão.

— No dia oito o presidente fechou o negócio, ele teve o jogo no dia 10, aí ele machucou. Cara, como que a gente iria adivinhar que ele ia machucar? Já tinha sido contratado. Nós conversamos, trocamos ideia, decididos contratar. Ele ia ajudar bastante a gente nesse Mundial. Só que o Soteldo não veio aqui para jogar o Mundial só, ele foi contratado para a temporada — concluiu.

Soteldo irá viajar com a delegação do Fluminense para Nova Iorque. A intenção é que trate na estrutura que será disponibilizada para o clube. O tratamento acontecerá em tempo integral, dividido em três turnos por dia.

Yeferson Soteldo chegou para reforçar o Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

Contratação de Soteldo

O Santos vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador ao Fluminense por R$ 30 milhões. Em caso de revenda, os outros 50% serão divididos igualmente entre Tigres, do México, e Santos. Caso o atleta permaneça em definitivo no Tricolor, o Fluminense terá de desembolsar mais R$ 11 milhões, valor que será dividido entre os dois clubes. Assim, o Peixe teria direito a mais R$ 5,5 milhões.

A saída partiu de um pedido do próprio jogador, que era titular no Santos. No Fluminense, ele chega com a confiança do técnico Renato Gaúcho, com quem trabalhou no Grêmio e foi indicação direta para a contratação.