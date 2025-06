COLÚMBIA (EUA) — O Fluminense vive grande expectativa para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa. O time enfrenta o Borussia Dortmund nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

Apesar do foco no duelo contra a equipe da Alemanha, o meia Jhon Arias pregou respeito aos outros adversários do Grupo F, que também conta com Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coreia do Sul.

— Não, eu acho que é um pouco de desrespeito com os outros dois times. É um grupo de quatro times, não dois. Não tem grupo com dois times. Claro que começar vencendo é importante, ou que começar crescendo dá certa tranquilidade e confiança, mas claramente que não pode esquecer os outros dois times, porque é um torneio parelho, que a maioria — tirando o Bayern de Munique — tem mostrado equilíbrio, um campeonato que todo time entra com essa expectativa, que todo time entra com essa ambição, porque até por ser inédito, é um torneio em que todo mundo tem essa esperança, todo mundo tem essa vontade de fazer sua melhor campanha — disse Arias.

Classificado para o Mundial de Clubes de 2025 graças ao título da Conmebol Libertadores de 2023 — conquistado sobre o Boca Juniors na decisão —, o Fluminense terá logo de cara um desafio de peso na competição. Apontado como uma das principais forças europeias na disputa, o clube alemão surge como o adversário mais complicado para os cariocas na fase inicial do Mundial.

Renato Gaúcho terá 31 jogadores à disposição para o duelo contra o Borussia Dortmund. Inicialmente, seriam 32, mas Soteldo está fora da fase de grupos por conta de uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O atacante já iniciou tratamento e acompanhará a delegação para seguir sob os cuidados do departamento médico.

Chegada de Arias

O camisa 21 é um dos principais jogadores do Tricolor e estava à serviço de sua seleção até o dia 10. O meia-atacante atuou nas duas partidas da Data Fifa, sendo titular na primeira, contra o Peru, e entrando no segundo tempo na segunda, contra a Argentina.

Com 2495 minutos jogados, o meia-atacante é o atleta que atuou por mais tempo em 2025 entre os clubes brasileiros que jogarão o Mundial e os adversários do Flu na fase de grupos - Botafogo, Flamengo e Palmeiras, e Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan. No Flu, Arias entrou em campo 27 vezes, tendo menos jogos apenas que Fábio e Kevin Serna, que possuem 30 cada.

Com velocidade, força, qualidade técnica e versatilidade, é o líder em assistências do time, com 12 passes para gol, além de três marcados. As atuações decisivas pelo Fluminense, somadas aparições pela seleção, colocaram o jogador na ordem do mais valioso colombiano do Mundial de Clubes. Conforme dados do portal Trasnfermarkt, o atleta está avaliado em 17 milhões de euros, seguido por Richard Rios, do Palmeiras, avaliado em 16 milhões.