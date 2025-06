AO VIVO: acompanhe a segunda-feira do Botafogo direto dos EUA

CALIFÓRNIA (EUA) - O Botafogo estreou com vitória sobre o Seattle Sounders no Mundial de Clubes da Fifa e se reapresenta nesta segunda-feira (16) de olho na sequência do Grupo B. A primeira atividade de preparação visando o duelo com o PSG, no Westmont College, acontecerá às 20h (de Brasília), e o Lance! acompanha tudo ao vivo. Siga as atualizações:

O primeiro compromisso da fase de classificação teve muita emoção e sofrimento, como destacou o atacante Artur. O Glorioso abriu 2 a 0 com Jair e Igor Jesus, Cristian Roldán diminuiu e, no fim, o Seattle quase arrancou o empate. A partida com a equipe francesa pela segunda rodada será na quinta-feira, às 22h.

(16h39) - Temos que exaltar os três pontos. Claro, sofremos, mas acho que faz parte do aprendizado de um grupo saber sofrer. Fizemos um bom papel, soubemos aproveitar os gols, e agora na quinta-feira será diante da grande equipe do PSG. Temos que repensar nossos erros - disse Artur, após o jogo.