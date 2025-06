A Fifa confirmou o árbitro do confronto entre Real Madrid e Al-Hilal, pela primeira rodada do grupo H do Mundial de Clubes. Trata-se de Facundo Tello, argentino de 43 anos, considerado um dos melhores do quadro da América do Sul.

Tello entrou para o quadro da Fifa em 2019, e ganhou prestígio em jogos continentais ao longo dos últimos anos. Em novembro de 2022, ficou marcado por apitar a final do Trofeo de Campeones da Argentina, quando expulsou dez atletas no confronto entre Boca Juniors e Racing, sendo sete xeneizes e três albicelestes.

Facundo já tem em sua bagagem uma Copa do Mundo, mas a de seleções, em 2022. Na ocasião, conduziu três jogos: Suíça 1x0 Camarões, pelo grupo do Brasil; Coreia do Sul 2x1 Portugal, também no estágio inicial; e a queda dos lusitanos de Cristiano Ronaldo para o Marrocos por 1 a 0, nas quartas de final.

Árbitro de Real Madrid x Al-Hilal, pelo Mundial, apitou decisão da Libertadores

O grande jogo da carreira de Tello até aqui ficou por conta da final da Libertadores de 2024. Na ocasião, o argentino esteve à frente do primeiro título da história do Botafogo, que venceu o Atlético-MG por 3 a 1. O duelo foi marcado por decisões firmes: logo no primeiro lance, o árbitro expulsou, de maneira direta, Gregore por acertar a cabeça de Fausto Vera; no fim da etapa inicial, foi chamado ao VAR e marcou pênalti sobre Luiz Henrique.

Escalado para Real Madrid x Al-Hilal, pelo Mundial, Facundo Tello apitou a final da Libertadores de 2024, entre Botafogo e Atlético-MG (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Facundo Tello terá dois compatriotas como auxiliares: Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. O quarto árbitro será o mexicano César Ramos, que apitou a derrota do Grêmio para o próprio Real, na final do Mundial de 2017, pelo placar mínimo, com gol de Cristiano Ronaldo.

O confronto entre Real Madrid e Al-Hilal acontece nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela primeira rodada do grupo H. A chave é completada por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que se enfrentam logo depois, às 19h.

