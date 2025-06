O Botafogo estreou no Mundial de Clubes da Fifa com vitória sobre o Seattle Sounders e encheu os cofres. O placar de 2 a 1 no Lumen Field, em Seattle, além dos três pontos no Grupo B, garantiu 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) em premiação.

ANÁLISE: Botafogo vai 'leve' contra o PSG, mas com alerta ligado após susto

John Textor, acionista majoritário da SAF, já havia garantido a cota de 15,2 milhões de dólares (R$ 84,2 milhões) apenas pela participação no Mundial de Clubes após vencer a Libertadores 2024. O Botafogo ainda não recebeu o valor cheio da Fifa.

Cada vitória na fase de classificação do Mundial de Clubes vale 2 milhões de dólares, enquanto empate paga 1 milhão. A cota por se classificar às oitavas de final é de 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões).

Veja as premiações do Mundial de Clubes da Fifa:

Fase de grupos: US$ 2 milhões por vitória e US$ 1 milhão por empate

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões

Quartas de final: US$ 13,125 milhões

Semifinais: US$ 21 milhões

Vice-campeão: US$ 30 milhões

Campeão: US$ 40 milhões

Após a vitória sobre o Seattle Sounders, o Botafogo vira a chave e foca no grande confronto do Grupo B. A equipe comandada por Renato Paiva volta a campo na quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), contra o Paris Saint-Germain, da França. O último compromisso da chave será no dia 23, próxima segunda-feira, contra o Atlético de Madrid, às 16h - este decisivo por uma vaga na próxima fase.

