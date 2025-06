Botafogo terá de superar outro problema além do ataque do PSG

PASADENA (EUA) - Além do poderio ofensivo do PSG, o Botafogo deverá ter um adversário extra nesta quinta-feira (19), quando encara o time francês pela segunda rodada do Mundial de Clubes: o calor. A segunda-feira está sendo um dia quente e abafado em Pasadena, onde fica o Rose Bowl, e a previsão do tempo é que isso se mantenha ao longo da semana.

continua após a publicidade

➡️Tabela e simulador: veja o que o Botafogo precisa para avançar no Mundial de Clubes da Fifa

No domingo, PSG e Atlético de Madrid se enfrentaram no Rose Bowl e a temperatura extrema gerou muitas reclamações.

— É impossível, um calor horrível. Meus dedos dos pés estavam doloridos, minhas unhas doíam, eu não conseguia frear nem arrancar. É inacreditável, mas como é igual para todos... Não há do que reclamar — disse o lateral-direito Marcos Llorente, do time espanhol.

O jogo entre as duas equipes começou ao meio-dia (horário local), quando os termômetros marcaram 30 °C. Mas a baixíssima umidade e o abafamento faziam com a sensação térmica parece muito acima. O clima era o mesmo nesta segunda-feira.

continua após a publicidade

Mesmo no fim da tarde, Botafogo x PSG deve ser sob calor

Botafogo x PSG será disputado no fim da tarde, quando a temperatura estará levemente mais baixa. Mas, nessa época do ano, o sol ainda se faz presente às 18h, horário em que está marcada a partida.

A temperatura ambiente é uma preocupação adicional ao técnico Renato Paiva. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, no domingo, o treinador justificou parte da queda de rendimento do Botafogo na estreia do Mundial a cansaço dos jogadores.

continua após a publicidade

— No segundo tempo, caímos muito em questões físicas, na minha opinião. Não conseguimos lidar com a agressividade e a intensidade que nosso adversário colocou no jogo — disse Paiva.

O Seattle Sounders impôs pressão na reta final do jogo de estreia. Campeão da Uefa Champions League, e vindo de goleada na estreia da Copa do Mundo de Clubes, é de se esperar que o PSG imponha intensidade até o fim do confronto com o Botafogo.