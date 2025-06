CHARLOTTE (EUA) — Chegou o grande dia para o Fluminense decidir uma vaga na próxima fase do Mundial de Clubes da Fifa. A partida acontece nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), contra a Inter de Milão.

A equipe italiana fez uma campanha sólida na fase de grupos do torneio e se classificou em primeiro lugar, com um empate e duas vitórias. Na estreia, os italianos empataram em 1 a 1 com o Monterrey. Em seguida, conquistaram a primeira vitória ao bater o Urawa Red Diamonds por 2 a 1, de virada. No último jogo da fase, os Nerazzurri venceram o River Plate por 2 a 0.

Já o Fluminense garantiu a segunda colocação no Grupo F. A equipe comandada por Renato Gaúcho estreou com um empate sem gols diante do Borussia Dortmund, principal adversário da chave, em uma atuação dominante do Tricolor. Na segunda rodada, venceu o Ulsan HD por 4 a 2. Por fim, ficou no 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, resultado que confirmou a classificação às oitavas de final.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense (Foto: François Nel / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

04h00: Jornalistas analisam chances do Fluminense contra a Inter no Mundial

Veja a previsão de alguns jornalistas que falaram com exclusividade ao Lance! sobre o jogo. Leia a matéria completa aqui.

05h00: Missão possível? Os motivos que fazem o Fluminense acreditar na classificação sobre a Inter

O Lance! lista cinco fatores que podem levar o Time de Guerreiros a fazer história. Leia a matéria completa aqui.

06h00: Ex-Fluminense e Inter de Milão, Felipe Melo diz qual a ‘esperança’ para o Tricolor

Felipe Melo, que já defendeu a camisa dos dois times, fez uma análise do jogo e revelou qual é a "esperança" do Tricolor. Leia a matéria completa aqui.

08h40: Qual o tamanho do abismo financeiro entre Inter de Milão e Fluminense?

Em campo, um duelo entre tradição europeia e talento sul-americano. Fora dele, o confronto escancara um verdadeiro abismo financeiro entre os dois clubes. Leia a matéria completa aqui.

09h00: Fluminense pode ter nova formação contra a Inter de Milão

O Fluminense está pronto para enfrentar a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Para o duelo decisivo, Renato Gaúcho pode trazer novidades para o campo e uma nova formação tática. Leia a matéria completa aqui.

10h00: Jornal italiano exalta Fluminense antes de mata-mata do Mundial: ‘Caixinha de histórias’

O jornal "La Gazzetta dello Sport", principal diário esportivo da Itália e com sede em Milão, ressaltou detalhes e curiosidades sobre o time carioca. A lista vai de exemplos de superação do elenco até fama de Renato Gaúcho nos tempos de jogador, que espantou a reportagem italiana. Leia a matéria completa aqui.