O desafio é gigante, mas a esperança do torcedor tricolor é ainda maior. O Fluminense encara a poderosa Inter de Milão nesta segunda-feira (30) pelas oitavas do Mundial de Clubes, e o favoritismo está do lado italiano. No entanto, uma análise mais aprofundada mostra que há motivos para o Fluminense acreditar. O Lance! lista cinco fatores que podem levar o Time de Guerreiros a fazer história.

O momento instável da Inter de Milão

A gigante italiana não chegou aos EUA em seu melhor momento. O time ainda parece abalado pela dura goleada de 5 a 0 sofrida para o PSG na final da Champions League. No Mundial, a campanha tem sido irregular: um empate na estreia contra o Monterrey (1x1), uma vitória suada sobre o Urawa Reds com gol de virada aos 47 do segundo tempo (2x1), e uma vitória sobre o River Plate por 2 a 0, com os dois gols saindo apenas depois que o time argentino teve um jogador expulso.

Gol do PSG na final da Champions League contra a Inter de Milão (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Comando em transição na Inter

A Inter de Milão passa por um momento de incerteza em seu comando. Após a derrota na final da Champions, o técnico Simone Inzaghi deixou o clube e foi para o Al Hilal. O substituto, Cristian Chivu, teve pouco tempo de trabalho, assumindo a equipe para a disputa do Mundial de Clubes e ainda busca encontrar a formação e o estilo de jogo ideais, o que pode ser um fator de instabilidade para o time italiano.

Cristian Chivu, treinador da Inter de Milão, em coletiva antes do jogo contra o Fluminense pelo Mundial (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Desfalques e problemas físicos no time italiano

Além da troca de técnico, a Inter sofre com problemas no elenco. O clube já confirmou o corte de quatro jogadores importantes da última temporada, que voltaram para a Itália para se recuperar de lesão: Çalhanoğlu, Zielinski, Pavard e Bisseck. Para piorar, o atacante Marcus Thuram, que jogou na estreia, voltou a sentir uma lesão, e o artilheiro Lautaro Martínez, apesar de estar jogando, ainda busca sua melhor condição física.

Clima de confiança e o 'fator calor'

O ambiente no Fluminense é de confiança. A ótima atuação contra o Borussia Dortmund, onde muitos consideram que o time merecia a vitória, deu moral ao elenco para encarar outro gigante europeu. Além disso, o clima pode ajudar: a previsão do tempo para a hora do jogo em Charlotte é de 35ºC. Para um time acostumado com o calor do Rio de Janeiro, isso pode ser uma vantagem física sobre os italianos.

Arias 'voando' e a volta do Monstro: trunfos do Fluminense no Mundial

Se a Inter tem problemas, o Fluminense tem trunfos. O meia-atacante Jhon Arias tem sido um dos melhores jogadores de todo o Mundial até aqui, sendo eleito o melhor em campo nas duas primeiras partidas do Tricolor. Para o jogo decisivo, o time ainda conta com o retorno do capitão e ídolo Thiago Silva. Poupado no último jogo, o zagueiro está descansado e pronto para liderar a defesa.

Thiago Silva e Guirrassy disputam bola em confronto do Fluminense contra o Borussia (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Para um clube que já escapou de um rebaixamento com mais de 90% de chance em 2009, a história mostra que é preciso acreditar. A batalha contra a Inter de Milão será dura, mas é com o espírito de "Time de Guerreiros", que não deixa de lutar, que o Fluminense pode fazer história e ser mais um brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes.