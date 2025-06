Ex-Fluminense e Inter de Milão, Felipe Melo diz qual a ‘esperança’ para o Tricolor

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), às 16h (de Brasília). Felipe Melo, que já defendeu a camisa dos dois times, fez uma análise do jogo e revelou qual é a "esperança" do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu gostei muito do jogo da Inter contra o River, da intensidade, da pressão. Eu acho que vai ser um jogo tão difícil como foi o jogo do Flamengo, porque o Fluminense também é uma boa equipe. E o que dá esperança ao torcedor do Fluminense é que o melhor jogo foi contra o Borussia Dormtund, que é um grande time - disse Felipe Melo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A Inter de Milão teve uma campanha sólida na fase de grupos do Mundial de Clubes e classificou em primeiro, com um empate na estreia e duas vitórias. No primeiro jogo da equipe italiana na competição, empatou com o Monterrey em 1 a 1. Depois, o clube conseguiu arrancar a primeira vitória, de virada, por 2 a 1 contra o Urawa Red Diamonds. No terceiro e último confronto, os Nerazzurri bateram o River Plate por 2 a 0.

Por outro lado, o Fluminense conseguiu a classificação em segundo no Grupo F. O time comandado por Renato Gaúcho estreou no empate contra o Borussia Dortmund, principal adversário da primeira fase, onde terminou em 0 a 0, porém, com atuação mágica do Time de Guerreiros sendo superior durante os 90 minutos. Depois, o Tricolor venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e, por último, empatou com o Mamelodi Sundowns em mais um 0 a 0 e garantiu a vaga nas oitavas.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Fluminense pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Fluminense

Oitavas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Segunda-feira, 30 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, DAZN e CazéTV

🟨 Arbitragem: Iván Barton (árbitro); David Moran e Antonio Pupiro (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni e Dumfries; Asllani, Mkhitaryan, Barella e Dmarco; Lautaro Martínez e Esposito.

⚪🟢🔴 Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Martinelli; Jhon Árias, Canobbio e Everaldo (Cano).

➡️ AO VIVO: Fluminense finaliza preparação para pegar a Inter de Milão no Mundial