CHARLOTTE (EUA) — O Fluminense tem um grande desafio nas oitavas de final do Mundial de Clubes. No confronto contra a Inter de Milão, os italianos carregam a responsabilidade do favoritismo. Entretanto, é preciso lembrar que o Tricolor possui um histórico de desafiar estatísticas e probabilidades, além de ter outros fatores que podem contribuir ao seu favor.

continua após a publicidade

A decisão será nessa segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte. Quem avançar joga contra o vencedor de Manchestes City e Al-Hilal, que decidem a vaga nas quartas no mesmo dia, às 22h.

➡️ Renato Gaúcho projeta duelo contra a Inter de Milão: ‘Vamos lutar muito’

Evolução e aproveitamento sob o comando de Renato

A chegada do treinador trouxe uma evolução visível no desempenho do time. Desde que assumiu o comando técnico do Flu, sofreu apenas três derrotas em 20 jogos e já soma nove de invencibilidade. A última vez que o Tricolor perdeu foi em 11 de maio, para o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Desde que voltou a dirigir o time, Renato comentou em diversas coletivas que teve pouco tempo para treinar o plantel, já que a rotina no Brasil colocava um jogo a cada três dias. Com isso, a equipe oscilou nos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Oscilou inclusive no Mundial, mas foi capaz de reverter o problema quando ele surgiu (contra o Ulsan) ou passar ileso em um dia difícil (contra o Mamelodi), o que pode indicar um avanço consistente. O motivo pode ser a "pré-temporada" que de dez dias antes da estreia na competição.

continua após a publicidade

Apesar de ainda não sustentar uma regularidade, o futebol mostrou melhoras, com alternativas e estratégias sendo montadas de acordo com os adversários - como foi contra o Borussia e como será diante da Inter de Milão. Para as oitavas de final, o Fluminense pode ir à campo com uma formação inovadora.

Ambiente favorável no vestiário do Fluminense

O Flu chegou aos Estados Unidos no dia 7 de junho e desde então os jogadores estão concentrados juntos. Durante os mais de vinte dias em que estão reunidos, o ambiente se manteve leve e descontraído, o que pode ser um desafio em muitos grupos. Nos treinos abertos à imprensa, o Lance! observou um clima descontraído entre jogadores e comissão, que mais tarde ganhou o reforço das famílias - como os filhos de Samuel Xavier e Everaldo, que marcaram presença nos últimos dias antes das oitavas de final.

Não é de hoje que o atmosfera é acolhedora no elenco do Tricolor. Nos últimos anos, isso se tornou um padrão no clube, assim como a integração entre os familiares, que fazem eventos juntos, de festa junina à natal. Assim foi se formando a "família Fluminense". É verdade que o que ganha jogo é bola na rede, mas um

Jogadores do Fluminense durante treino na Universidade da Carolina do Sul (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O time que desafia números e probabilidades

Faz parte da mística tricolor contrariar as estatísticas e protagonizar reviravoltas. Das mais recentes, pode-se começar pela ascensão a nível nacional depois do pior período da história do clube entre 1997 e 1999, conquistando a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e dois Campeonatos Brasileiros.

Nesse meio tempo, o Flu concretizou uma das maiores arrancadas da história do Brasileirão. Em 2009, quando tinha 99,9% de ser rebaixado, embalou uma sequência de vitórias que livrou o time da Série B. Em 2024, o cenário não era tão drástico, mas era preocupante. Contudo, o Flu virou a chave, quebrou um tabu na última rodada ao vencer o Palmeiras no Allianz Parque pela primeira vez e escantou novamente, classificando para a Sul-Americana.

E se tudo aponta para o favoritismo da Inter de Milão, o tricolor pode se apegar à declaração de Nelson Rodrigues, o profeta tricolor: "eu vos digo que o melhor time é o Fluminense. E podem me dizer que os fatos provam o contrário, que eu vos respondo: pior para os fatos."

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense