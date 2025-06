O Fluminense enfrenta a Inter de Milão nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Videntes do canal "Tarô do Futebol", utilizou a leitura das cartas para tentar antever o que vai acontecer na partida.

As cartas da Inter de Milão

"A Inter de Milão entra com uma abordagem metódica, valorizando a disciplina tática e a fidelidade ao plano de jogo. A equipe tende a atuar de forma bastante organizada, confiando em seu modelo organizado e evitando improvisações. A Inter de Milão estará muito bem preparada para o confronto, com uma abordagem fria e calculista".

As cartas do Fluminense

"Vejo, na carta do Fluminense, uma energia de dúvida. Falta convicção sobre qual abordagem seguir. A outra carta simboliza dispersão, excesso de possibilidades e confusão emocional. O clube pode ter dificuldade e se manter concentrado durante o jogo, sem manter um padrão de atuação claro durante o jogo. Mas, apesar das incertezas, as cartas mostram um time que entrará em campo com vontade de vencer e disposição para buscar o resultado".

Resultado da previsão:

"A Inter de Milão entra como favorita. Sua superioridade tática, estabilidade emocional e capacidade de tomada de decisão tendem a prevalecer sobre a instabilidade e as dúvidas do Fluminense. Assim, a previsão do tarô aponta para uma vitória da Inter".