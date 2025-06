AO VIVO: acompanhe a sábado (28) do Palmeiras direto dos EUA

FILADÉLFIA (EUA) - Agora é decisão! Palmeiras e Botafogo entram em campo no início da tarde deste sábado (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. na Filadélfia. Só um avançará à próxima fase. Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira afirmou que terá Aníbal Moreno à disposição para a partida.

Titular nos dois primeiros compromissos da equipe na competição, o argentino precisou ser substituído na segunda etapa do empate sem gols com o Porto por questões musculares. Sem Aníbal, a comissão técnica optou pela entrada de Lucas Evangelista, visando maior qualidade na saída de bola e mais dinâmica no meio de campo. A opção, no entanto, não surtiu efeito, e o Inter Miami dominou os paulistas durante a primeira etapa. Leia mais.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López (Vitor Roque).

