Na véspera de um do confronto das oitavas de final do Mundial de Clubes, o Inter Miami encerrou sua preparação em Fort Lauderdale com um treino descontraído, mas focado. De um lado, a esperança de surpreender o campeão europeu. Do outro, um reencontro carregado de significado: Lionel Messi enfrentará o Paris Saint-Germain pela primeira vez desde sua saída do clube francês em 2023.

Durante a sessão de treinos, marcada por clima leve e sorrisos, Messi surgiu por último no gramado, como costuma acontecer. Logo se aproximou do amigo Luis Suárez, com quem compartilhou risadas e conversas antes dos exercícios de aquecimento. O ambiente tranquilo contrasta com a enorme responsabilidade que o time americano carrega: eliminar um dos favoritos ao título e avançar às quartas de final.

Segundo o jornal Marca, o técnico Javier Mascherano prepara mudanças importantes no time titular. Uma das novidades deve ser Jordi Alba, que retorna ao onze inicial após ficar no banco contra Palmeiras e Porto. O treinador argentino busca reforçar a defesa com a experiência do lateral, ex-companheiro de Messi no Barcelona. Outra aposta é o goleiro Ustari, que vem sendo um dos destaques do torneio e terá trabalho dobrado diante do poderoso ataque comandado por Luis Enrique.

Primeiro duelo contra um ex-clube

O confronto com o PSG não será apenas mais um jogo para Messi. Pela primeira vez em sua carreira, o craque argentino enfrentará um clube após jogar por ele. Foram duas temporadas no Paris Saint-Germain, entre 2021 e 2023, período marcado por títulos nacionais, mas também por críticas, por conta da grande expectativa criada.

Lionel Messi em ação pelo PSG

No entanto, essa não será a primeira vez que Messi encara o PSG. Quando defendia o Barcelona, ele enfrentou o clube francês em 10 partidas, com um retrospecto equilibrado: 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcando 6 gols.

Agora, vestindo a camisa do Inter Miami e liderando um projeto no futebol norte-americano, Messi volta a encarar um gigante europeu, mas com uma motivação diferente — não apenas esportiva, mas pessoal.

Missão complicada, mas não impossível

O Inter Miami sabe que o favoritismo está do lado francês, mas acredita em sua capacidade de surpreender. Comandado por Mascherano e recheado de nomes experientes como Messi, Suárez, Alba e Busquets, o clube aposta na qualidade técnica e na química do grupo para tentar fazer história no Mundial de Clubes.

O duelo entre Inter Miami e PSG está marcado para domingo (29), às 13h (de Brasília), e promete ser um dos pontos altos da fase eliminatória do torneio. Um reencontro especial, uma missão desafiadora e a chance de Messi mostrar, mais uma vez, que ainda tem muito a entregar ao futebol mundial.