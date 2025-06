Integrados ao elenco profissional do Palmeiras nesta temporada, Allan ganhou destaque na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior e meses depois disputa uma decisão do Mundial de Clubes como titular. A ascensão meteórica do garoto chamou atenção nas redes;

continua após a publicidade

➡️ Lance em Palmeiras x Botafogo irrita internautas: ‘Precisa mudar’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além de atuar como segundo volante, Allan também é opção na ala direita do Palmeiras, como está atuando no duelo deste sábado (28), contra o Botafogo.

Allan já tem contrato com Palmeiras até 2029

O bom rendimento de Allan em campo levou o Palmeiras a estender seu contrato até dezembro de 2029. O jogador recebeu um aumento salarial, enquanto o clube se resguardou a longo prazo e elevou o valor da multa rescisória.

continua após a publicidade

Conhecido pelas vendas recentes de Endrick, Vitor Reis, Estêvão e Luis Guilherme – entre outros –, que renderam mais de um bilhão de reais aos cofres do clube, o Palestra vê em Allan uma nova oportunidade de destaque, seja no aspecto esportivo ou financeiro.