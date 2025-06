Invicto no Mundial de Clubes, o Real Madrid encara o RB Salzburg nesta quinta-feira (26), em busca de uma vaga nas oitavas de final. Torcedores do clube merengue foram questionados pela equipe da ESPN nos Estados Unidos a respeito de qual equipe brasileira eles prefeririam enfrentar no Mundial. O Botafogo foi o favorito entre os torcedores, sendo a vitória contra o PSG o fator de destaque.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Como o Botafogo ganhou do PSG, escolheria eles. Botafogo x Real Madrid seria uma grande partida. Mas todas as equipes brasileiras estão jogando muito bem - elogiou um torcedor do Real.

- O Fluminense pelo Soteldo ou o Botafogo por Savarino. Vou ficar com o Botafogo. Mas o Real venceria fácil, 3x1 Real, com gol de Savarino - outro fã respondeu confiante.

O Palmeiras, segundo clube com mais votos, se destacou principalmente pelo meia Richard Ríos. Endrick também foi lembrado por um torcedor merengue.

- Temos o Endrick, que veio do Palmeiras. Seria bonito vê-lo enfrentar sua antiga equipe - lembrou o torcedor do Real.

- Eu gostaria de enfrentar o Palmeiras porque eles têm o Richard Rios. É uma boa equipe, defendem bem, atacam bem... Tem potencial de ser um grande jogo - comentou.

O que o Real Madrid precisa para avançar de fase no Mundial?

O Real possui diversos cenários favoráveis para avançar às oitavas de final do Mundial e enfrentar Manchester City ou Juventus.

O Real Madrid só será eliminado na fase de grupos do Mundial de Clubes caso seja derrotado pelo RB Salzburg, e o Al-Hilal vença o Pachuca. Em qualquer outra configuração, a equipe de Xabi Alonso avançará de fase e seguirá viva na competição.