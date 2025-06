Escalação do Palmeiras: Abel tem retorno de titular, mas mantém dúvida

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira afirmou que terá Aníbal Moreno à disposição para a partida contra o Botafogo, válida pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Titular nos dois primeiros compromissos da equipe na competição, o argentino precisou ser substituído na segunda etapa do empate sem gols com o Porto por questões musculares.

Sem Aníbal, a comissão técnica optou pela entrada de Lucas Evangelista, visando maior qualidade na saída de bola e mais dinâmica no meio de campo. A opção, no entanto, não surtiu efeito, e o Inter Miami dominou os paulistas durante a primeira etapa.

- Está pronto para nos ajudar, isso que vou dizer. As equipes se conhecem bem. Não vamos fazer nada que não tenhamos feito. As dinâmicas deles e nossas, que vamos tentar bloquear as forças do adversário e aproveitar os espaços. Com certeza um jogo difícil, equilibrados desde 2020. Já ganhamos, já perdemos, empatamos, já tivemos em mata-mata - disse Abel Ferreira em entrevista coletiva na véspera do jogo.

Aníbal Moreno participou das atividades em Greensboro e deve ser novidade na escalação do Palmeiras para o joogo contra o Botafogo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Com a ausência de Murilo, Bruno Fuchs deverá formar a dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez. Já Micael, que atuou no futebol norte-americano antes de desembarcar na Academia de Futebol, corre por fora na disputa.

Apesar de cometer algumas falhas na partida diante do Inter Miami, Fuchs é visto com bons olhos pelo departamento de futebol do Palmeiras, que, segundo apuração da reportagem, busca a manutenção do zagueiro no elenco.

A principal dúvida está no ataque. Principal contratação do Palmeiras na última janela de transferências, Vitor Roque não teve bom desempenho na competição e perdeu a vaga entre os titulares para Flaco López. A tendência é que o argentino seja mantido na equipe. Com ele, o time ganha em poder de finalização, principalmente nas jogadas aéreas, mas perde em versatilidade e velocidade.

Escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para encarar o botafogo tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López (Vitor Roque).

As equipes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O vencedor, por sua vez, aguarda o resultado de Benfica e Chelsea para conhecer seu próximo adversário.