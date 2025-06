Gallardo critica Mundial de Clubes após eliminação do River Plate

A eliminação do River Plate na fase de grupos do Mundial de Clubes foi marcada por uma forte polêmica. Após a derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão, que selou a queda do time, o técnico Marcelo Gallardo criticou o Mundial de Clubes e a organização do evento por uma situação que classificou como "inusitada": a transmissão dos gols do rival Monterrey no telão do estádio enquanto sua equipe ainda jogava.

continua após a publicidade

O resultado, somado à vitória do Monterrey sobre o Urawa Reds no outro jogo do grupo, eliminou a equipe argentina da competição.

➡️ Veja estatísticas e informações dos times no Mundial

'Não entenderam a essência do jogo': A fúria de Gallardo

O que mais incomodou o treinador não foi a derrota em si, mas o fato de os gols do Monterrey serem exibidos em tempo real para os jogadores e o público no Lumen Field, em Seattle, enquanto a partida decisiva do River ainda estava em andamento.

— Achei algo insólito. Me pareceu uma falta de entendimento da essência do jogo, do que significa ter que jogar uma partida tão importante e te mostrarem imagens de outro jogo… Teriam que rever isso. Você não deveria mostrar imagens de outra partida — expressou Gallardo, com visível frustração, na coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

Ele acrescentou que, embora o resultado talvez não mudasse, o ambiente criado foi, no mínimo, injusto. — Poderia não ter modificado nada, mas não é legal — completou.

Disputa de bola na partida entre River Plate e Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Derrota, expulsões e eliminação

Em campo, o River Plate foi superado pela Inter de Milão, com gols de Francesco Esposito e Alessandro Bastoni no segundo tempo. A situação da equipe argentina se complicou ainda mais com as expulsões do zagueiro Lucas Martínez Quarta e do lateral Gonzalo Montiel, que dificultaram qualquer tentativa de reação. A pressão externa de saber, através do telão, que o Monterrey estava marcando em seu jogo, aumentou a carga emocional sobre os jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional