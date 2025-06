Torcida do Palmeiras faz festa na Filadélfia e provoca o Corinthians

FILADÉLFIA (EUA) - Como já virou rotina nesta edição do Mundial de Clubes, a torcida do Palmeiras fez bonito fora de campo mais uma vez. Nesta sexta-feira (27), véspera do duelo contra o Botafogo pelas oitavas de final, não foi diferente. Em clima de festa e empolgação, milhares de palmeirenses tomaram as ruas da Filadélfia.

Seguindo o roteiro de apoio fervoroso que já havia sido visto em Nova York e Miami, os torcedores aproveitaram para visitar um dos pontos turísticos mais famosos da cidade: a estátua de Rocky Balboa, personagem icônico do cinema interpretado por Sylvester Stallone. O local foi palco de cantos, bandeiras, tambores e também de provocações ao maior rival. Um grande banner com a frase “acesso negado”, em referência ao Corinthians.

Abel mostra respeito ao Botafogo e projeta duelo no Mundial de Clubes

A mobilização da torcida palmeirense tem chamado atenção desde o início da competição. Até o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se rendeu ao entusiasmo dos alviverdes. No início do torneio, ele exaltou a manifestação dos torcedores em Nova York, quando uma multidão se reuniu na Times Square, coração de Manhattan, na véspera da estreia do time.

— Incrível encontrar milhares de torcedores apaixonados do Palmeiras na Times Square em NYC. O futebol está realmente tomando conta dos Estados Unidos com a Copa do Mundo de Clubes unindo fãs de todo o mundo neste verão — escreveu Infantino nas redes sociais.

Dentro dos estádios, o apoio também tem sido significativo. O Palmeiras foi o clube sul-americano com maior presença de público em seus jogos na fase de grupos. A média foi de expressivos 47.456 torcedores por partida. O ponto alto aconteceu no empate em 2 a 2 com o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami, com mais de 60 mil pessoas presentes. Já a menor marca foi registrada na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, ainda assim com respeitáveis 35.100 torcedores.

O desempenho nas arquibancadas colocou o Verdão na quinta colocação geral no ranking de público da primeira fase do torneio, atrás apenas de clubes europeus e asiáticos com grande base local.