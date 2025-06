O Botafogo enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de final do Mundial de Clubes neste sábado (28). Antes do início do duelo, John Textor, dono da SAF do Alvinegro, falou com a CazéTV e pediu desculpas à torcida do time carioca pelo início ruim na temporada atual.

— A gente teve uma dificuldade na transição em relação ao último técnico. Ninguém queria se juntar à equipe depois de termos a melhor temporada em muitos anos porque seria muito difícil de superar. Eu não sou tão fã dessas temporadas tão longas, então me desculpem pelas derrotas no começo, mas a gente queria estar preparado para os grandes momentos, para os grandes jogos e a gente provou que a gente estava. Obrigado pela paciência — disse à CazéTV.

O Botafogo teve um início de temporada ruim em 2025. Foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana, e, não chegou às semifinais do Campeonato Carioca pelo terceiro ano consecutivo e terminou apenas na 9ª posição do campeonato estadual.

John Textor teve dificuldades para encontrar um substituto para Artur Jorge, que deixou o comando do Botafogo no fim de 2024. O norte-americano acertou a contratação de Renato Paiva em março e o português iniciou seu trabalho com um empate diante do Palmeiras.

Desde sua chegada, foram 22 jogos disputados, com 12 vitórias, três empates e sete derrotas. O Botafogo ocupa a 8ª posição no Brasileirão e se classificou na segunda posição do Grupo A da Libertadores. Nas oitavas de final do torneio, vai encarar a LDU.

Textor em momento turbulento na França

Se John Textor vive um bom momento com o Botafogo, no Lyon o empresário vive uma fase ruim. O time foi rebaixado após determinação da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNGC) da Liga de Futebol Profissional da França por crise financeira.

Na última temporada do Campeonato Francês, o Lyon terminou na sexta colocação e garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa. O clube também oficializou acordo com a Uefa, poderá permitir a participação do clube na competição continental, desde que a decisão da DNCG seja revertida.

Apesar do bom resultado na Ligue 1, os torcedores do Lyon pediram a saída do empresário do clube. Neste sábado, Textor garantiu que irá se afastar do time francês e irá focar no Botafogo.