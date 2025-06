Vini Jr voltou a brilhar pelo Real Madrid. O brasileiro encerrou um jejum de oito jogos sem marcar e balançou as redes diante do RB Salzburg, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Além do tento, o camisa 7 também deu uma assistência de calcanhar para Valverde no triunfo por 3 a 0 sobre os austríacos.

O passe para o gol do uruguaio foi comparado a um lance protagonizado pelo meio-campista Guti, em janeiro de 2010, quando deu passe com a parte traseira do pé para Benzema empurrar para o gol vazio diante do Deportivo La Coruña. A diferença? Xabi Alonso estava como jogador à época, e agora, como treinador.

Em entrevista coletiva após o apito final do duelo com o Salzburg, o técnico basco foi questionado sobre as duas situações e deu preferência ao passe do meio-campista espanhol, há mais de 15 anos.

- A assistência de Vini Jr foi muito boa, mas eu estava em campo quando aconteceu a de Guti e aquilo me deixou louco, então eu fico com ela. Mas a Vini foi quase, quase igual - brincou o treinador.

Vinícius chegou à 83ª assistência com a camisa do Real Madrid, além do gol de número 106, igualando a marca do histórico galês Gareth Bale na história do clube no quesito bolas na rede.

Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Charly Triballeau/AFP)

👀 A situação do Real Madrid de Vini Jr no Mundial

Com a vitória, o Real Madrid garantiu o primeiro lugar do Grupo H do Mundial de Clubes, e consequentemente, um lugar nas oitavas de final. O time terá pela frente a Juventus, em reedição das finais da Champions League de 1997/98 e 2016/17 - os Merengues levaram a melhor em ambas. A bola rola para o confronto na terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA); quem avançar enfrenta o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece no mesmo dia, mas às 22h.

