Web aponta problema na transmissão da Globo em Palmeiras x Botafogo

A decisão entre Palmeiras x Botafogo está agitando a tarde deste sábado (28) no Mundial de Clubes da Fifa. Apesar do 0 a 0, a partida no Lumen Field, na Filadélfia, conta com fortes emoções. Durante o primeiro tempo, os torcedores apontaram um problema na transmissão da Globo.

continua após a publicidade

No duelo fora das quatro linhas, os dois treinadores portugueses promoveram mudanças nos times. Abel Ferreira optou por Bruno Fuchs na zaga, substituindo Murilo, lesionado, e Allan no ataque. Renato Paiva, por sua vez, sem Gregore, escolheu Danilo Barbosa e manteve a formação tradicional que vinha usando no Mundial.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As redes sociais estão agitadas durante Palmeiras x Botafogo e apontaram um problema na transmissão da Rede Globo. Os internautas apontaram que a locução, de Luis Roberto, está na frente da imagem que reflete na televisão. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Palmeiras x Botafogo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja repercussão da web durante a transmissão da Globo em Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nas oitavas do Mundial

Rivais nas duas últimas temporadas, Botafogo e Palmeiras avançaram em grupos equilibrados no Mundial de Clubes. O Verdão garantiu a liderança do Grupo A, que também contou com o Inter Miami, de Lionel Messi, como segundo colocado e cinco pontos conquistados. Porto e Al-Ahly foram eliminados da competição.

➡️Decisão de técnico antes de Palmeiras x Botafogo revolta torcedores

O Glorioso, por sua vez, fez história ao avançar com seis pontos no Grupo B, graças às vitórias sobre o Seattle Sounders e o Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid, apontado como um dos favoritos da chave, acabou eliminado.

continua após a publicidade

Curiosamente, a classificação de ambos foi definida nos minutos finais. O gol de Griezmann, do Atlético de Madrid, que acabou colocando o Botafogo na segunda posição do grupo, foi marcado aos 87 minutos. Na mesma etapa do tempo regulamentar, Maurício balançou as redes contra o Inter Miami e garantiu o primeiro lugar ao Palmeiras.

Histórico em jogos mata-mata

Palmeiras e Botafogo protagonizaram dez confrontos eliminatórios entre 1962 e 2024. A primeira decisão ocorreu no Torneio Rio-São Paulo de 1962, com vitória botafoguense. Depois, vieram triunfos alviverdes no Brasileirão de 1968 e em 1972, este último com empate suficiente. Em 1973, o troco: o Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores. As equipes só voltariam a se cruzar em mata-mata em 1997, com nova vitória paulista no Rio-São Paulo, repetida nas oitavas da Copa do Brasil de 1998. Em 1999, foi a vez do Botafogo levar a melhor na semifinal. No ano seguinte, o Palmeiras voltou a vencer, e em 2012, avançou novamente na Sul-Americana.

Nos pontos corridos, o embate de 2023 ficou marcado pela histórica virada palmeirense por 4 a 3, no Nilton Santos, após estar perdendo por 3 a 0 — partida que simbolizou a arrancada rumo ao título brasileiro. Antes disso, o Botafogo havia vencido no Allianz Parque, em ascensão no campeonato.

Em 2024, as equipes se encontraram nas oitavas da Libertadores. No primeiro jogo, pelo Brasileirão, o Botafogo venceu em casa em duelo técnico e aberto. Dias depois, novamente no Nilton Santos, triunfo alvinegro por 2 a 1 na ida. Na volta, o Palmeiras quase reverteu com pressão no Allianz e chegou a virar, mas um gol foi anulado por toque de mão, e o Botafogo se classificou rumo ao título continental.

No fim do ano, pelo Brasileirão, as equipes se enfrentaram mais uma vez em São Paulo, com o Palmeiras liderando. Mesmo a poucos dias da final da Libertadores, o Botafogo venceu por 3 a 1, retomando a liderança e pavimentando o caminho para conquistar também o título nacional.