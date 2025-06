Palmeiras x Botafogo: jornais estrangeiros exaltam Estêvão e Igor Jesus

Dois dos protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Botafogo medem forças, novamente; desta vez, em um palco global: as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo também marca a despedida certa de um dos melhores jogadores de cada time: Estêvão, contratado pelo Chelsea, ou Igor Jesus, fechado com o Nottingham Forest, rumarão a suas novas equipes em caso de eliminação.

Na esteira dessa decisão, o jornal espanhol "AS" fez uma matéria especial a respeito desta "última dança" de um dos dois atacantes.

De acordo com o autor da matéria, o jornalista Héctor Pérez, o futebol sul-americano lamenta pelo fato da perda obrigatória de um participante brasileiro no certame. Contudo, o jogador que se despedir vai continuar como protagonista em um outro grande palco mundial: a Inglaterra.

NYT exalta Igor Jesus

O atacante Igor Jesus, do Botafogo, vem conquistando elogios internacionais durante o Mundial de Clubes. As grandes atuações do camisa 99 – que vai para o Nottingham Forest, da Inglaterra, após o fim do torneio – têm ganhado espaço na imprensa, como no jornal estadunidense "New York Times", que destacou a evolução do brasileiro de "um ninguém para uma estrela do Mundial de Clubes".

Igor Jesus marcou um dos gols do Botafogo contra o Seattle e está na seleção da rodada do Mundial (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Ajustes para o jogo

Na escalação, Abel Ferreira optou por Bruno Fuchs na zaga, substituindo Murilo, lesionado, e Allan no ataque. Renato Paiva, por sua vez, sem Gregore, escolheu Danilo Barbosa e manteve a formação tradicional.

