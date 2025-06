Decisão de técnico antes de Palmeiras x Botafogo revolta torcedores

Os jogadores de Palmeiras x Botafogo estão escalados para o duelo deste sábado (28), às 13h (de Brasília), pela fase oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A decisão de um dos portugueses desagradou grande parte da torcida antes da bola rolar.

Abel Ferreira optou por Bruno Fuchs na zaga, substituindo Murilo, lesionado, e Allan no ataque. Renato Paiva, por sua vez, sem Gregore, escolheu Danilo Barbosa e manteve a formação tradicional que vinha usando no Mundial.

A equipe paulista se classificou na primeira colocação do Grupo A, com cinco pontos. Foram dois empates, contra Porto e Inter Miami, e uma vitória sobre o Al-Ahly.

Do outro lado, o Glorioso surpreendeu e fez campanha histórica no Grupo B, passando na segunda colocação, com seis pontos somados. A equipe carioca venceu Seattle Sounders e Paris Saint-Germain, e perdeu para o Atlético de Madrid.

Assim que saiu a escalação, muitos torcedores do Botafogo começaram a se manifestar nas redes sociais reclamando da formação escolhida por Renato Paiva. Veja abaixo.

Estêvão e Alexander Barboza no último Palmeiras x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja escalações para Palmeiras x Botafogo e reação da torcida

Vidente crava resultado

O duelo entre Palmeiras x Botafogo, dois representantes do futebol brasileiro promete ser intenso, e para tentar antecipar o que pode acontecer, Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", lançou mão do tarô para analisar as energias da partida.

— É um jogão, um duelo nacional e internacional. A oitava de final do Mundial promete ser histórica — afirmou o vidente, antes de tirar três cartas: uma para o Palmeiras, uma para o Botafogo e uma representando o jogo como um todo.

Para o Palmeiras, a carta revelada representa instabilidade e desgaste físico. Apesar disso, o tarô apontou que o Verdão deve ter momentos de domínio e espírito de luta.

— O Palmeiras até entra no jogo pressionando, com movimentação e combatividade. Mas a carta fala de instabilidade. Pode haver dificuldades se o time não fizer as escolhas certas. É preciso mais leitura e entendimento do jogo — alertou.

A análise destacou ainda que o desgaste físico pode ser determinante para o desempenho do time paulista. A carta 10 fala de problemas físicos e fadiga.

Na visão geral, o tarô apresentou melhores energias para o Botafogo. A combinação da carta da Força com o Seis de Copas sugere que o time alvinegro pode usar sua história, determinação e inteligência emocional para levar a melhor no confronto.

— O Botafogo está emocionalmente mais alinhado com a proposta do jogo. As cartas indicam que o time entende a competição e sabe o que precisa fazer — avaliou.

Ainda assim, o Palmeiras aparece com chances, caso consiga ajustar sua escalação e compreender melhor a partida.

— Vejo dedicação e mobilização por parte do Palmeiras. Mas o time precisa ter uma leitura de jogo mais apurada, tomar melhores decisões e controlar o desgaste físico. A partida será decidida por quem souber fazer isso melhor — concluiu o vidente.