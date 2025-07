AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira do Fluminense no Mundial de Clubes direto dos EUA

CHARLOTTE (EUA) - O Fluminense faz nesta quarta-feira (2), sua segunda sessão de treinamento depois de garantir a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. O Tricolor bateu a Inter de Milão por 2 a 0 na segunda-feira pela partida das oitavas de final do torneio. Com gols de Germán Cano e Hércules, o time carioca bateu os atuais vice-campeões da Champions League nos Estados Unidos.

Após a festa pelo grande resultado sobre um adversário europeu, o Fluminense já virou a chave para a próxima partida no Mundial de Clubes. O Tricolor terá o Al Hilal pela frente como rival nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Jogadores do Fluminense no treinamento no dia 01/07 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Nesta quarta, o Fluminense realiza seu segundo e último treino em Charlotte. O Tricolor entra em campo durante a tarde para a atividade, que será fechada para a imprensa. Após o treinamento, o time viaja para Orlando, onde disputará o jogo decisivo com o Al Hilal na sexta-feira (4).

