Esposa de Arias, do Fluminense, expõe contratempo no Mundial de Clubes

Alejandra Ayala, esposa do colombiano Jhon Arias, do Fluminense expôs um contratempo, que passou durante o Mundial de Clubes. O caso aconteceu durante a vitória do Tricolor sobre a Inter de Milão por 2 a 0, na última segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos.

A advogada revelou nas redes sociais que passou mal durante a partida. Alejandra contou que precisou sentar no chão do estádio devido ao próprio estado de saúde. Apesar do imprevisto, ela permaneceu na arquibancada para apoiar o marido.

- Quem vê close, não vê corre', Com febre, com uma laringite viral, embaixo de um sol de 35 graus. Passando muito mal, mas sempre firme para apoiar meu amor - disse a companheira de Arias nas redes sociais.

Alejandra Ayala, esposa de Jhon Arias na partida entre Fluminense e Inter de Milão, pelo Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Zoé, filha do casal de 9 meses, também esteve presente no estádio vestindo roupas do Fluminense. Alejandra se referiu à menina como "Amuletinho do papai". Com a vitória sobre a Inter de Milão, o Fluminense se tornou o único time carioca a avançar para a próxima fase do Mundial de Clubes.

Próximo compromisso do Fluminense

Com a vitória sobre a Inter de Milão, o Fluminense se classificou para as quartas de final do novo torneio da Fifa. Agora, a equipe do técnico Renato Gaúcho se prepara para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A partida acontece na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília) pelas quartas de final. A partida está marcada para sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.