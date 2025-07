"Não sei o que você vai fazer para me levar até lá. Mas quero estar em 2022, no Catar". Thiago Silva falou a frase anterior para o então fisioterapeuta da Seleção Brasileira, Bruno Mazziotti. E tudo ainda no vestiário da Arena Kazan, na Rússia, após a eliminação do Brasil na Copa da Rússia - derrota para a Bélgica por 2 a 1. Longevidade e atuações em alto nível sempre estiveram no radar do zagueiro.

continua após a publicidade

- Quando terminou o jogo da Bélgica, Brasil eliminado da Copa. Ele sentou ao meu lado e disse que queria estar no Catar, em 2022 - contou o profissional.

E, em 2022, a missão dada na Rússia foi cumprida. Thiago Silva estava no Oriente Médio para disputar a sua quarta Copa do Mundo. Mais uma vez o Brasil foi eliminado nas quartas de final, desta vez para a Croácia, nos pênaltis. Agora, três anos depois, o defensor seguiu jogando em alto nível. Resta saber se Ancelotti chamará ou não o zagueiro do Fluminense numa futura convocação para as eliminatórias ou amistosos pré-Mundial.

continua após a publicidade

Mas para chegar em 2022 e disputar outra Copa, Bruno Mazziotti e Thiago Silva iniciaram a relação de trabalho em 2016. O fisioterapeuta era homem de confiança do técnico Tite, então contratado para assumir o comando da Seleção Brasileira. E ele tinha uma missão: fazer trabalhos específicos com alguns atletas convocados pelo treinador para que eles conseguissem evitar lesões e chegar bem à Copa do Mundo de 2018. Eram os casos do zagueiro, hoje no Fluminense, Paulinho, Marcelo e Renato Augusto.

- O trabalho era reconduzir e fazer ajustes nas rotinas de alguns atletas em seus clubes. O Thiago Silva conquistou a posição de titular da Seleção na Copa de 2018 nos últimos amistosos antes do Mundial. A dupla titular era Marquinhos e Miranda e o Thiago torna-se titular após esse processo todo.

continua após a publicidade

A relação da Seleção Brasileira virou casamento. Em 2017, Bruno foi contratado pelo Paris Saint-Germain e Thiago Silva já era uma das referências do time. Os dois ficaram no clube até 2020, vivendo o dia a dia e o defensor sob os cuidados do profissional. No mesmo ano, Mazziotti foi para o Arsenal, sob a batuta de Edu Gaspar, como diretor esportivo. O zagueiro acertou com o arquirrival Chelsea e os dois seguiram na mesma cidade, tendo a oportunidade de seguir trabalhando juntos, mesmo em rivais.

- Ele teve a diminuição de lesões musculares, fez mais jogos, bons desempenhos e isso tudo o levou à Premier League. Ele teve a chance de jogar uma das ligas mais competitivas do mundo. Por todo o desempenho e liderança, o Thiago virou rapidamente referência e capitão do Chelsea - relembrou.

Mas qual é o segredo da longevidade do zagueiro tricolor.

- São dois os fatores para toda essa longevidade do Thiago. O primeiro é o comprometimento. Ele é muito comprometido com os cuidados que precisa. Ele sabe o que precisa fazer para melhorar o desempenho em campo. Não faz nada além disso. Ele aprendeu a dosagem exata do trabalho, se livrou das lesões musculares - disse Bruno, para logo depois completar:

- Ele se alimenta muito bem também. O outro é a paixão que ele tem pelo esporte. Esses fatores melhoraram muito, além de ser um atleta que conhece o espaço, que aumentou a taxa de duelos ganhos. Ele não usa só a força, ele usa a antecipação para vencer os duelos, tem leitura de jogo.

Nesta sexta-feira (4), aos 40 anos, Thiago Silva vai entrar em campo novamente pelo Fluminense no Mundial Clubes. A equipe vai enfrentar o Al Hilal, pelas quartas de final do torneio, em Orlando, nos Estados Unidos. E o zagueiro tem mostrado que o trabalho feito desde 2016 tem surtido efeito.

- O Fluminense tem uma parte significativa nesse desempenho do Thiago. O clube é muito aberto a essa troca com os profissionais que trabalham como atleta à parte. Essa colaboração é boa para o Thiago, para o clube e para o torcedor. São grandes atuações até aqui - analisou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Bruno Mazziotti afirmou que não vê Thiago Silva longe do futebol após o término da carreira. Para o profissional, que hoje é um dos gestores esportivos do Valladolid, da Espanha, o zagueiro do Fluminense vai ter sucesso se decidir ser técnico de futebol.

- O Thiago Silva quando encerrar a carreira será um dos melhores treinadores de todos os tempos. Estará entre os grandes, assim como o Filipe Luís.