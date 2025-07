Fluminense x Al Hilal: como comprar ingressos para as quartas de final do Mundial

CHARLOTTE (EUA) — O torcedor já pode adquirir seu ingresso para o confronto entre Fluminense e Al Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O confronto será nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium), em Orlando Flórida.

Com clima leve, Fluminense treina em Charlotte após vitória histórica sobre a Inter

As vendas para o setor exclusivo da torcida começaram nesta terça-feira (1/7) e vão até quinta-feira (3), às 11 (de Brasília, 10h local). Para comprar o ingresso, o tricolor deve acessar o site clubfans-fcwc25.tickets.fifa.com, clicar em "Club Fans" e usar o código "FLUMINENSEFC". Cada um poderá comprar até 10 ingressos.

Utilizando o código, o torcedor será direcionado diretamente para a página de vendas, onde poderá selecionar o setor desejado. O do Fluminense é o "Club Fans Value Tier", no valor de 41 dólares.

Mapa do estádio Camping World, em Orlando, onde o Fluminense jogará as quartas de final do Mundial (Foto: Reprodução)

Fluminense e Al Hilal no Mundial de Clubes

Depois de fazer história ao eliminar a Inter de Milão, o Tricolor vai em busca de mais uma conquista: a vaga na semifinal. Em uma partida de manual, Cano e Hércules garantiram o triunfo carioca no estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte.

O adversário será o Al Hilal, que despachou o Manchester City numa vitória por 4 a 3 recheada de gols brasileiros — dois de Marcos Leonardo, um de Malcolm e um de Koulibaly. Na fase de grupos, o time saudita passou na segunda colocação com dois empates e uma vitória: 1 a 1 com o Real Madrid, 0 a 0 com o Red Bull Salzburg e, por fim, 2 a 0 sobre o Pachuca.

