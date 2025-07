Freguês? Fluminense defende tabu contra craque do Al Hilal

O duelo entre Fluminense e Al Hilal nas quartas de final do Mundial de Clubes coloca frente a frente um carrasco e sua vítima. Mas, desta vez, os papéis se invertem. O atacante Marcos Leonardo, grande estrela do time saudita, nunca venceu o Fluminense em sua carreira. O retrospecto do ex-santista contra o Tricolor é um dos temperos do confronto decisivo.

Freguesia? Os números de Marcos Leonardo contra o Fluminense

Enquanto vestia a camisa do Santos, Marcos Leonardo enfrentou o Fluminense em sete oportunidades e não venceu nenhuma. O aproveitamento é de apenas 14%, com quatro derrotas e três empates.

Nesses sete jogos, o centroavante marcou apenas um gol. Foi no empate em 2 a 2 na Vila Belmiro, pelo Brasileirão de 2022, quando ele marcou aos 41 minutos do segundo tempo e salvou o Santos da derrota. No geral, seus números contra o Tricolor são discretos, com uma nota média de 6.66 no Sofascore.

A 'não-entrega' de 2023 na memória

O último confronto entre Marcos Leonardo e o Fluminense está fresco na memória, principalmente a do torcedor santista. Na reta final do Brasileirão de 2023, o Santos precisava vencer na Vila Belmiro para escapar da luta contra o rebaixamento. Muitos acreditavam que o Fluminense, já sem grandes pretensões e após o título da Libertadores, poderia "entregar" o jogo para prejudicar o Vasco, rival carioca que também brigava na parte de baixo da tabela.

No entanto, o Fluminense jogou com seriedade e venceu por 3 a 0, em uma derrota dolorida para o time de Marcos Leonardo. No fim do campeonato, o Santos acabou rebaixado pela primeira vez em sua história.

Marcos Leonardo na época de Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Momento de Marcos Leonardo no Al Hilal

Se o retrospecto contra o Fluminense é negativo, a fase atual de Marcos Leonardo é espetacular. O atacante é o grande destaque do time saudita, com 28 gols e 4 assistências em 42 jogos na temporada. No Mundial de Clubes, ele também vem bem, com 3 gols em 4 partidas. Agora, o centroavante terá a chance de quebrar o incômodo tabu no jogo mais importante de sua carreira no novo clube.

O reencontro nas quartas de final do Mundial

Fluminense e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (4 de julho), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, em um duelo que vale uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA.

