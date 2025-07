Al Hilal anuncia contratação de reforço para o Mundial de Clubes

O Al Hilal, que enfrenta o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes, anunciou um novo reforço para a competição na tarde desta quarta-feira (2). O time saudita acertou a contratação de Abderrazak Hamdallah. O atacante de 34 anos chega por empréstimo junto ao Al Shabab, que também é da Arábia Saudita.

Al Hilal anuncia a contratação de Hamdallah (Foto: Reprodução / X)

O experiente marroquino teve uma ótima temporada pelo seu clube. Em 30 jogos disputados, marcou 24 gols e distribuiu quatro assistências, somando quase uma participação direta em gol por jogo. Hamdallah é um atacante de sucesso no futebol árabe e já atuou pelo Al-Nassr e pelo Al-Ittihad.

Ele foi artilheiro do Campeonato Saudita nas temporadas 2018-19, 2019-20 e 2022-23. Em 2024, na sua última temporada pelo Al-Ittihad, Hamdallah foi agredido com chicotadas após perder justamente para o Al Hilal na final da Supercopa Saudita. Ele jogou água contra um torcedor adversário e foi atingido com o objeto.

Al Hilal contou com ajuda da federação saudita

O Al Hilal se movimentou rapidamente para conseguir se reforçar com Hamdallah. Na manhã desta quarta-feira, o clube solicitou que a federação saudita antecipasse a data de abertura da janela de transferências.

A federação atendeu ao pedido e o anúncio da contratação foi feito na tarde desta quarta-feira (2). A rede de televisão Ariyadhiah, da Arábia Saudita, mostrou que o atacante Hamdallah já está com a delegação do Al Hilal em Orlando.

A mudança permitiu que o Al Hilal contratasse o jogador dentro da regra da Copa do Mundo de Clubes, que permite registros entre 27 de junho e 3 de julho. A janela saudita foi aberta hoje e irá até o dia 10 de setembro.