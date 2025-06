Palpite Flamengo x Bayern de Munique – Mundial de Clubes – 29/06/2025

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília). O Rubro-Negro chega invicto após liderar sua chave, enquanto o time alemão tenta se recuperar da derrota sofrida na última rodada da fase de grupos. O local da partida será no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

Mercado: vencedor da partida na Betsul

Flamengo - 5.00 Empate - 4.00 Bayern de Munique - 1.65

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Entre na plataforma usando o código promocional Betsul e aposte nos jogos do Mundial.

Palpite Flamengo x Bayern de Munique

O Flamengo encerrou a primeira fase como líder de um grupo que tinha Chelsea e Los Angeles FC, e chega invicto aos playoffs do Mundial. Do outro lado, o Bayern vinha de duas vitórias seguidas até ser derrotado pelo Benfica, mas continua entre os principais candidatos ao título da competição.

Apesar da boa fase rubro-negra, o duelo contra os alemães promete ser equilibrado. Os Bávaros devem ter mais posse de bola e volume ofensivo, mas o Flamengo mostrou maturidade diante do Chelsea e provou que pode suportar bem a pressão. Por isso, o palpite mais indicado é o empate no tempo regulamentar.

Ir para a Betsul

Nosso palpite para o jogo: empate

Pelo bom momento rubro-negro e a grande qualidade técnica dos dois elencos, o palpite Flamengo x Bayern de Munique vai para o empate nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

4.00 na Betsul

Odds foram consultadas em 27/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Flamengo

Os comandados de Filipe Luís vivem um grande momento na temporada, ostentando uma sequência de onze partidas invictas e sendo uma das maiores surpresas da primeira fase do Mundial.

Afinal, o Flamengo venceu com autoridade suas duas primeiras rodadas na competição, contra o Espérance Tunis e o Chelsea, ambos por dois gols de diferença, sendo o triunfo sobre os ingleses por 3 a 1, de virada.

Na sequência, entrou em campo apenas para manter a invencibilidade diante do Los Angeles FC. Chegou a sofrer o primeiro gol da partida a seis minutos do fim, com Bouanga, mas reagiu logo depois e empatou em 1 a 1 com Wallace.

As últimas notícias do Bayern de Munique

Assim como o clube brasileiro, o Bayern de Munique também teve performances robustas nas duas primeiras rodadas do Mundial de Clubes.

Na estreia, os Bávaros não tiveram pena do frágil elenco semi-amador do Auckland City e aplicaram uma goleada por 10 a 0. Depois, venceram o Boca Juniors por 2 a 1 em um jogo de placar apertado, mas no qual foram dominantes e criaram diversas chances de ampliar.

Por fim, precisavam apenas do empate na rodada final contra o Benfica para garantir a liderança do grupo, mas foram surpreendidos pelo clube português e, mesmo com 73% de posse de bola, acabaram derrotados por 1 a 0.



Onde assistir Flamengo x Bayern de Munique?

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.