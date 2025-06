Alvo do Real Madrid é criticado por imprensa no Mundial

O Mundial de Clubes nos Estados Unidos pode ter marcado a última partida de Álvaro Carreras com a camisa do Benfica. O lateral espanhol, de 22 anos, é alvo do Real Madrid e está com saída encaminhada, mas chamou atenção por outro motivo neste fim de semana: seu comportamento e atuação foram criticados pela imprensa portuguesa e espanhola.

Carreras recebeu um cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo na partida contra o Auckland City, após chutar a bola em direção ao árbitro Salman Falahi, em um momento de irritação. O gesto foi punido com rigor, e como o jogador já tinha cartão do jogo anterior, contra o Boca Juniors, está automaticamente suspenso para a última rodada da fase de grupos, diante do Bayer Leverkusen.

Álvaro Carreras em ação pelo Benfica no Mundial de Clubes. (Foto: Dan Mullan/AFP)

A cena gerou críticas duras. Para o jornal "A BOLA", de Portugal, o lateral “perdeu a cabeça” em um jogo no qual o Benfica precisava manter foco total. Na Espanha, onde a imprensa acompanha de perto os passos do jogador antes de um possível retorno ao Real Madrid, o "SPORT" classificou o comportamento como “imprudente” e “imaturo”.

Jogador estaria irritado com Benfica em negociação com Real Madrid

Carreras foi substituído ainda no intervalo da partida, dando lugar a Dahl. Embora o técnico Bruno Lage tenha citado o calor em Miami como um fator que influenciou as mudanças, o momento reforçou a percepção de que o espanhol não está 100% conectado com o grupo.

Segundo o jornal A BOLA, o lateral já tem tudo acertado com o Real Madrid. Formado no clube merengue antes de ser vendido ao Manchester United, Carreras tem o desejo de voltar ao time de Madrid - e já teria concordado com os termos do contrato. Falta apenas o acerto entre os clubes: o Benfica quer os 50 milhões de euros da cláusula de rescisão, enquanto o Real tenta fechar por 45 milhões. O valor restante pode ser compensado com ajustes em taxas e comissões.

Nos bastidores, a relação entre jogador e clube estaria ruim. Carreras esperava deixar o Benfica antes do início do Mundial e teria se irritado ao ser obrigado a se reapresentar após as férias. A falta de foco nos jogos e o cartão desnecessário diante do Auckland seriam reflexos disso.

Agora, suspenso e fora da rodada decisiva, Carreras assiste de fora o desfecho da fase de grupos. O Benfica precisa de pelo menos um empate contra o Bayer ou torcer por um tropeço do Boca para avançar. Caso contrário, o jogo do último sábado terá sido mesmo a última vez de Carreras em campo com a camisa encarnada.

