O Real Madrid comunicou, neste domingo (22), o falecimento de Sergio Nieto Díaz Albo, ilustre torcedor do clube. O espanhol foi a óbito aos 100 anos, e as causas ainda não foram reveladas, mas nos últimos dias, se sentia um pouco mais cansado do que o normal.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid e Pachuca se enfrentam no Mundial em meio a começo de trabalhos

➡️ Real Madrid terá que superar Kennedy’s brasileiros nos EUA para avançar no Mundial

Sergio foi o primeiro sócio da história do Real, tendo se filiado ao clube no dia 1 de dezembro de 1955. Quando mais novo, sua presença no Chamartín (primeiro estádio merengue) e, posteriormente, no Santiago Bernabéu era assídua, tendo visto o famoso 11 a 1 sobre o Barcelona, na Copa do Rei de 1943, e o segundo título de Champions, diante da Fiorentina.

continua após a publicidade

"O Real Madrid, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Sergio Nieto Díaz Albo, o principal membro do Real Madrid. Desejamos expressar nossas condolências e simpatia à família, entes queridos e a todos os fãs do Real Madrid. Sergio, torcedor do Real Madrid por 93 anos, desde 1º de dezembro de 1932, faleceu aos 100 anos. Que ele descanse em paz", comunicou o clube.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

continua após a publicidade

👑 Sergio Nieto foi homenageado pelo Real Madrid no ano passado

Ao alcançar a idade centenária, em setembro de 2024, Nieto foi presentado pelo Real com uma camisa personalizada, com seu nome e o número 1. Em entrevista ao jornal local "As", detalhou as lembranças dos 15 títulos de Champions, os quais acompanhou em sua totalidade.

- É claro que nunca esquecerei a Décima com o gol de Sergio Ramos, mas a Sexta em Bruxelas, com os "Ye-Yés", foi uma maravilha. Não se esqueçam que havia onze espanhóis jogando contra o Partizan. Só o Madrid consegue fazer isso - declarou Sergio.

O corpo de Nieto estará disponível para visitação na Funerária San Isidro entre hoje e segunda-feira (23). Na tarde de amanhã, será sepultado no Cemitério de La Almudena, em Madri (ESP).

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!