Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense têm encantado o Mundial de Clubes com o desempenho na fase de grupos da competição. Os brasileiros seguem invictos após duas rodadas e lideram suas respectivas chaves mesmo diante de renomados europeus como PSG, Chelsea e Borussia Dortmund.

Perguntado sobre o desempenho do quarteto até o momento, o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, rasgou elogios ao futebol brasileiro e afirmou ver perigo em possíveis enfrentamentos no mata-mata.

- É muito bonito e competir contra outras equipes, outros países, outros continentes é sempre diferente e temos que nos adaptar, cada um tem seu estilo. Ao final são bons clubes. Temos visto o Flamengo de Filipe Luís como treinador, e o Botafogo, são grandes equipes do Brasil, ou Boca e River. Eles estão fazendo grandes trabalhos. Comentamos sobre o Palmeiras também, há muitas boas equipes. E se você é uma boa equipe, pode colocar em perigo a qualquer outra boa equipe - afirmou o arqueiro.

Thibaut Courtois elogiou Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, representantes do futebol brasileiro no Mundial de Clubes (Foto: Thomas Coex/AFP)

O Palmeiras lidera o Grupo A, com quatro pontos, após empatar com o Porto sem gols em ótima exibição na estreia e superar o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Agora, decide sua vida na última rodada diante do Inter Miami de Messi, precisando apenas de um empate para se classificar.

Na segunda chave, os holofotes estão sobre o Botafogo, que derrubou o poderoso PSG em vitória por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, que já havia marcado no triunfo sobre o Seattle Sounders. O time de Renato Paiva pode até perder por dois gols de diferença para o Atlético de Madrid que se classifica ao mata-mata, podendo cruzar com o próprio Palmeiras.

O Flamengo é quem está mais tranquilo. Os comandados de Filipe Luís dominaram Espérance e Chelsea, e já têm o primeiro lugar definido, podendo se dar ao luxo de rodar o time diante do LAFC. O Fluminense, por sua vez, tem quatro pontos após empatar com o Borussia Dortmund e protagonizar grande virada diante do Ulsan Hyundai, e precisa apenas de um empate frente ao Mamelodi Sundowns.

👀 Próximos compromissos de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense no Mundial

⚽ Botafogo x Atlético de Madrid - Grupo B

📆 Data: segunda-feira, 23 de junho de 2025

🕓 Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl, em Los Angeles, Califórnia (EUA)

⚽ Palmeiras x Inter Miami - Grupo A

📆 Data: segunda-feira, 23 de junho de 2025

🕙 Horário: 22h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA)

⚽ LAFC x Flamengo - Grupo D

📆 Data: terça-feira, 24 de junho de 2025

🕓 Horário: 22h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA)

⚽ Mamelodi Sundowns x Fluminense - Grupo F

📆 Data: quarta-feira, 25 de junho de 2025

🕙 Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA)

