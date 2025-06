Álvaro Carreras, lateral-esquerdo do Benfica, é um dos principais alvos do mercado do verão europeu. Questionado sobre a situação, o técnico Bruno Lage deu pistas da continuidade do caso após o empate dos Encarados com a Boca Juniors. Além do mister, o autor do gol decisivo Nicolás Otamendi se pronunciou.

O treinador analisou o desempenho do defensor de 23 anos na estreia do Mundial. No entanto, ao término da fala, ele diz que o jogador está feliz no clube e, em seguida, se refere ao nome dele no passado. A entrevista gerou dúvidas na imprensa portuguesa, que já relaciona a gafe como um possível furo do acordo entre Real Madrid e Benfica pelo jogador.

— Começou o jogo muito intermitente, mas depois melhorou. Estamos muito contentes com ele e o Álvaro está muito feliz por estar no Benfica...e foi um prazer enorme. Ah, continua a ser um prazer enorme trabalhar com ele — disse Lage.

Otamendi, companheiro de Carreras, também respondeu sobre a possível saída do jovem nesta janela. O capitão garante que ele está focado na disputa do Mundial de Clubes pelas Águias.

— O Álvaro é um rapaz muito humilde e trabalhador. Penso que se lhe for dada a oportunidade, que dependerá dele, mas penso que está muito focado no Benfica neste momento, a disputar um torneio que qualquer jogador quer disputar e depois o seu futuro será decidido por ele — explicou o argentino.

Carreras e Real Madrid: uma história de (quase) amor

Vivendo longa novela, o clube merengue pausou a negociação com Carreras devido à disputa do torneio intercontinental. Entretanto, a equipe madrilenha ainda segue perseguindo o espanhol, mesmo com ambos os times na competição. Segundo o jornal espanhol "Marca", Real Madrid e o jovem espanhol estão "tranquilos" à espera de um final feliz.

Além do destaque do Benfica, o maior campeão intercontinental já confirmou as contratações de Dean Huijsen e Alexander-Arnold para o Mundial de Clubes; além de Franco Mastantuono, do River Plate, para a próxima temporada. Carreras é a principal opção para o lado esquerdo da defesa a pedido do novo técnico Xabi Alonso.

