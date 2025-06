O Wydad Casablanca está no Grupo G do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e vai estrear na competição contra o Manchester City. O time marroquino se reforçou para a disputa do torneio contratando o zagueiro Guilherme Ferreira em um empréstimo de curta duração.

continua após a publicidade

O brasileiro, que jogou pela base do Cruzeiro antes de sair do país, falou pela primeira vez como jogador do clube de Marrocos. O atleta de 25 anos falou sobre sua chegada ao novo time e sobre as expectativas para a equipe ao longo do Mundial de Clubes.

➡️ Conheça o Wydad Casablanca, tradicional clube marroquino que será rival do City no Mundial

➡️ Brasileiro vai apitar estreia do Manchester City no Mundial de Clubes

continua após a publicidade

Guilherme Ferreira, zagueiro do Wydad Casablanca (Foto: Reprodução / X)

— O que eu espero nesse Mundial é que possamos surpreender, conseguirmos surpreender os nossos adversários e fazer valer essa oportunidade de jogar o Mundial, representar o clube, dar nossa vida pelo clube, [...] sem dúvida, são os melhores times do mundo, mas futebol a gente sabe. Temos todas as condições de entrar em jogo, disputar os jogos e com isso fazer a nossa força e surpreender — disse, em entrevista para o site do Wydad Casablanca.

➡️Deixe seu palpite no simulador do Mundial de Clubes do Lance!.

Guilherme Ferreira é o sexto reforço do Wydad Casablanca para o Mundial de Clubes. O zagueiro brasileiro passou pelas categorias de base do Cruzeiro e do América-MG até se profissionalizar pelo Guarani-MG. Depois, o brasileiro se transferiu para o futebol português.

continua após a publicidade

Caminho do Wydad Casablanca no Mundial

No Grupo G do Mundial de Clubes, o Wydad Casablanca terá uma missão extremamente difícil em busca de uma vaga no mata-mata do torneio. O time marroquino tem o Manchester City e a Juventus como adversários na primeira fase do torneio.

➡️Com ex-Corinthians, veja a lista de inscritos do Wydad para o Mundial de Clubes

O clube da cidade de Casablanca encerra sua participação na fase de grupos contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes. Para conseguir a vaga, o time precisará tirar pontos de pelo menos um dos dois adversários europeus.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os times do Grupo G, o Wydad Casablanca aparece ao lado do Al-Ain como uma das potenciais zebras do Mundial de Clubes. É o que menos jogou no ano de 2025 e o que tem maior aproveitamento entre as equipes sorteadas para o sétimo grupo do torneio da Fifa.