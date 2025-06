Alex Sandro revela expectativa para Flamengo x Chelsea: ‘Esperamos pontuar’

FILADÉLFIA (EUA) - Fora da lista de relacionados na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, o lateral Alex Sandro está confirmado para o confronto contra o Chelsea, nesta sexta-feira (20). Durante a zona mista realizada no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o camisa 26 revelou suas expectativas para a partida decisiva.

- Esperamos pontuar, principalmente com a vitória. Eu sempre disse que jogar no Flamengo, o único resultado que realmente importa é a vitória. Obviamente que vamos fazer de tudo para conseguir isso amanhã, mas o importante é pontuar, se vierem os três pontos é melhor ainda - destacou.

Recuperado de um incômodo na coxa, o lateral está à disposição do técnico Filipe Luís para começar entre os titulares. Alex Sandro disse que ainda não sabe qual será a escalação, mas que independente do tempo que estiver em campo, vai dar seu máximo pela equipe.

- Estou bem para poder jogar. A escalação, até então, ninguém sabe ainda, nem nós jogadores. Porém, independente de quantos minutos eu estiver em campo, vou dar o meu máximo pela equipe - revelou.

Um assunto muito comentado neste Mundial de Clubes são as questões climáticas no verão dos Estados Unidos. Além das fortes ondas de calor, algumas partidas precisaram ser paralisadas por conta de tempestades magnéticas. O próprio treino do Flamengo, na última quarta, atrasou 30 minutos por conta disso. Alex Sandro falou sobre sua readaptação às temperaturas do futebol brasileiro e disse não ver vantagem em relação a isso.

- Desde que cheguei da Itália, também passei por essa readaptação com o calor. Não vejo isso como vantagem, porque depois que o juiz apita, a porcentagem de vitória é igual para todos. Porém, estamos mais acostumados com o calor, mas não vejo uma vantagem dentro do jogo por conta disso - disse o lateral.

Alex Sandro participa do último treino antes do jogo com o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Outras falas de Alex Sandro na zona mista

O Flamengo terá um grande desafio neste confronto. O técnico Filipe Luís revelou em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira, que não abrirá mão do seu estilo de jogo em nenhuma partida. Alex Sandro reforçou a fala do comandante.

- Obviamente que cada jogo tem uma estratégia. Nós nunca fugimos do nosso estilo de jogo, nunca saímos daquilo que acreditamos. Amanhã vai ser um jogo bem difícil, vamos jogar contra uma excelente equipe, forte fisicamente, com muita velocidade e temos que estar preparados para encarar o jogo deles - disse o lateral, que completou:

- Como eu disse, cada jogo é uma estratégia. Sabemos da força deles, sabemos o que nós temos que fazer, sabemos o que eles podem fazer. O importante é estarmos preparados para o que vier.

Vivendo ótima fase com a camisa do Flamengo, o lateral foi questionado sobre o alto nível de suas atuações. Alex Sandro disse que espera seguir construindo bons resultados pelo rubro-negro.

- Sinceramente, até hoje eu acho que nunca cheguei no meu melhor nível. Talvez seja por isso que eu consiga estar em bom nível até hoje. Espero que com o Flamengo, eu continue tendo bons resultados e vou sempre fazer o meu melhor - finalizou.