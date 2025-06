Tempestade e fortes ventos atingem Filadélfia na véspera de Flamengo x Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - No dia que antecede a partida entre Flamengo e Chelsea, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, uma tempestade de chuva, fortes ventos e raios atingiram a Filadélfia. A reportagem do Lance! estava, no momento, no Lincoln Financial Field, palco da partida, e registrou alguns estragos causados pelo mau tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A quinta-feira começou com muito calor na Filadélfia. A sensação térmica era de 33 graus. O tempo virou justamente no momento da coletiva de imprensa do técnico Filipe Luís. Do lado de fora do estádio, postes improvisados de informação de entradas acabaram tombando, assim como grades em um dos estacionamentos do local.

continua após a publicidade

Placas de localização caem durante tempestade na Filadélfia (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ingleses reclamam da alta temperatura para o jogo contra o Flamengo no Mundial

Assim como nesta quinta-feira, a expectativa é de um forte calor no horário da partida entre as equipes, marcada para as 15h (de Brasília). Não há previsão de chuva para o momento.

➡️Filipe Luís mantém estilo de jogo para Flamengo encarar o Chelsea

Jornalistas ingleses, em conversas com a reportagem do Lance!, afirmaram que o Flamengo leva uma certa vantagem por conta da temperatura, bem diferente do que os jogadores estão acostumados. Aliás, durante o treino pela manhã, os atletas do time inglês relataram a diferença climática.